Joelma revela que quase não seguiu carreira musical: 'Queria um diploma'

A cantora Joelma surpreendeu os fãs ao revelar que quase seguiu uma carreira completamente diferente da música. Durante participação no programa Conversa com Bial, exibido na última sexta-feira (18), a artista contou que, na juventude, sonhava em cursar Direito e se tornar advogada.

"Queria ser advogada, queria estudar, queria um diploma e o que eu conhecia de música na minha cidade eram meus amigos, que tocavam por bebida. Aí eu pensava: 'O futuro não é bom, não'", disse Joelma, bem-humorada, ao relembrar o início de sua trajetória, no bate-papo com Pedro Bial e a cantora Zaynara, que também participou do programa.

Durante a atração, Joelma também se divertiu ao assistir versões do seu hit "Voando pro Pará" sendo cantadas em outros idiomas por artistas renomados como Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Ainda na conversa, Joelma falou sobre as sequelas deixadas pela Covid-19. A cantora contou que enfrentou a doença nove vezes nos últimos quatro anos e precisou de um cuidado especial para lidar com os efeitos no corpo.

"A luta foi grande, mas graças a Deus, venci. A primeira sequela foi na digestão. Por isso hoje suplemento na veia e no músculo. Os injetáveis fazem muito mais efeito. Foi o que me levantou", explicou.