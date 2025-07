Vídeo: Freira realiza sonho de conhecer Joelma após permissão do convento: 'Rezei muito'

Uma história de fé, superação e muita devoção à música marcou o show da Joelma em Curitiba no último domingo (27). A protagonista foi a freira paraense Irmã Dulce de Maria, natural de Itaituba (PA), que emocionou a todos ao realizar um sonho guardado há 20 anos: conhecer pessoalmente a cantora Joelma.

Vestida com seu hábito religioso, ela esteve no camarim da cantora antes do show realizado no Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba. O encontro foi carregado de emoção e significado. Para estar ali, a religiosa enfrentou obstáculos dentro do próprio convento, onde vive há um ano. Segundo ela, foram necessárias muitas orações e até uma intercessão divina.

“Não foi fácil. Tive que implorar muito, rezar muito pra Santa Rita, que é a santa das causas impossíveis. Era uma coisa impossível pra mim estar aqui hoje, mas graças a Deus a minha santa mostrou que ela é minha intercessora e convenceu a minha madre”, contou Irmã Dulce, visivelmente emocionada.

Irmã Dulce acompanha Joelma desde a Banda Calypso

Fã de Joelma desde os tempos da Banda Calypso, ela acompanha a carreira da artista há cerca de 20 anos. Para a freira, o abraço representou muito mais do que um gesto de carinho: foi um reencontro com suas origens.

“Eu senti um pedacinho do Pará aqui, nesse momento que eu pude abraçar ela. Meio que abracei o meu Pará de volta, pude matar um pouco da saudade do meu Estado”, afirmou.

A relação entre Irmã Dulce e Joelma vai além da música. A religiosa vê na cantora um exemplo de superação, força e fé, e não esconde o quanto se inspira na trajetória da artista.

“A Joelma é uma pessoa que nos mostra como a gente consegue enfrentar barreiras. Tanta dificuldade que ela já passou e tipo sempre foi vencedora. E quando a gente tá em dificuldade, a gente lembra, ‘meu Deus, se a Joelma conseguiu, a gente consegue’. Então, pra mim eu tenho ela como uma pessoa que me dá forças, forças de lutar, pra vencer e de jamais desistir dos sonhos”, disse.

O gesto da religiosa tocou não só Joelma, mas também os fãs que acompanharam a cena transmitida pelo portal de notícias “Banda B”, de Curitiba. Entre o hábito e os holofotes, Irmã Dulce mostrou que a fé também pode se expressar em forma de afeto, coragem e música.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)