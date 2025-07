Show de Gilberto Gil em Belém é adiado após morte de Preta Gil, anuncia produtora; veja o comunicado

Conforme informado por O Liberal na última sexta-feira (25), o show da turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil, que estava marcado para o dia 9 de agosto (sábado) no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, foi adiado devido à morte da cantora Preta Gil, filha do artista.

Segundo comunicado divulgado pela empresa 30e e pela equipe de Gilberto Gil, os organizadores já estão trabalhando para definir uma nova data para a apresentação na capital paraense.

“Assim que tivermos novidades sobre a nova data e mais informações, comunicaremos pelos canais oficiais da 30e e da turnê”, diz a nota.

VEJA MAIS

Demais shows da turnê seguem confirmados

A organização reforça ainda que as demais datas da turnê Tempo Rei seguem confirmadas e não sofrerão alterações.

“Agradecemos pela compreensão e pelo carinho de todos os fãs”, finaliza o comunicado.

Leia o comunicado na íntegra

Comunicado publicado no Instagram da turnê de Gilberto Gil (Foto: Instagram @giltemporei)