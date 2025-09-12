Susana Vieira assume papel de Mariah Carey em campanha do The Town; veja o vídeo

A TV Globo lançou uma campanha bem-humorada para promover a transmissão do festival The Town, que terá show da cantora Mariah Carey neste fim de semana. No vídeo, a atriz Susana Vieira interpreta a diva do pop em uma situação divertida, na qual tenta tirar o CPF para se tornar “Mariah Carey da Silva” e assim poder parcelar no crediário e declarar Imposto de Renda.

A ação também conta com a participação da humorista Nicoly Martins e da rapper Duquesa. O primeiro vídeo da campanha trouxe o ator Lázaro Ramos no papel de um “trapstar”.

Mariah Carey também é atração principal do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que será realizado no dia 17 de setembro em Belém. A apresentação acontecerá em um palco flutuante em formato de vitória-régia, instalado no Rio Guamá. O evento não terá público presencial, mas será transmitido ao vivo pelo Multishow, Canal Bis e pelo Globoplay, que oferecerá transmissão em 4K para assinantes do plano premium. Posteriormente, a TV Globo exibirá um compacto do show.

O festival faz parte do projeto Amazônia Para Sempre, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e do The Town, como parte da programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro em Belém.

Durante a programação da TV Globo, flashes do festival The Town serão exibidos, além de um especial todas as noites: aos sábados, após o Altas Horas, e nos demais dias, logo após o Estrela da Casa.