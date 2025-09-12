Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Susana Vieira assume papel de Mariah Carey em campanha do The Town; veja o vídeo

A cantora internacional está no Brasil para participar dos festivais The Town, em São Paulo, e Amazônia Live, em Belém.

Hannah Franco
fonte

Susana Vieira se transforma em Mariah Carey para divulgar o The Town; veja o vídeo (Reprodução/TV Globo)

A TV Globo lançou uma campanha bem-humorada para promover a transmissão do festival The Town, que terá show da cantora Mariah Carey neste fim de semana. No vídeo, a atriz Susana Vieira interpreta a diva do pop em uma situação divertida, na qual tenta tirar o CPF para se tornar “Mariah Carey da Silva” e assim poder parcelar no crediário e declarar Imposto de Renda.

A ação também conta com a participação da humorista Nicoly Martins e da rapper Duquesa. O primeiro vídeo da campanha trouxe o ator Lázaro Ramos no papel de um “trapstar”.

VEJA MAIS

image Entenda por que Mariah Carey quase não se movimenta durante os shows
Cantora se apresenta em um palco flutuante no Rio Guamá, em Belém, como parte do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, evento que integra a programação cultural da COP 30

image Joelma revela que convidou Mariah Carey para experimentar tacacá em Belém
Cantora americana se apresentará no festival Amazônia Live no dia 17 de setembro, em palco flutuante no Rio Guamá

Mariah Carey também é atração principal do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que será realizado no dia 17 de setembro em Belém. A apresentação acontecerá em um palco flutuante em formato de vitória-régia, instalado no Rio Guamá. O evento não terá público presencial, mas será transmitido ao vivo pelo Multishow, Canal Bis e pelo Globoplay, que oferecerá transmissão em 4K para assinantes do plano premium. Posteriormente, a TV Globo exibirá um compacto do show.

O festival faz parte do projeto Amazônia Para Sempre, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e do The Town, como parte da programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro em Belém.

Durante a programação da TV Globo, flashes do festival The Town serão exibidos, além de um especial todas as noites: aos sábados, após o Altas Horas, e nos demais dias, logo após o Estrela da Casa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mariah carey

The Town

Susana Vieira

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

E SE VIRA HIT?

VÍDEO: Jason Derulo entra no ritmo do ‘treme’ ao lado de Viviane Batidão e Ingrid Ohara

Viviane brincou nas redes sociais sobre transformar o hit de Jason Derulo em tecnomelody. A paraense estava em gravações na Rede Globo

12.09.25 23h13

SEGURANÇA

CREA-PA fiscaliza palco flutuante do ‘Amazônia Live’ antes de show de Mariah Carey

A presidente do Conselho, Adriana Falconeri, mostrou em um vídeo compartilhado nas redes sociais a vistoria das estruturas do palco flutuante em formato de Vitória-Régia

12.09.25 22h54

INTRIGA

Evelyn Regly nega rumores de traição envolvendo Boca Rosa: 'Não teve ela na cama com meu marido'

Influenciadora contou em podcast que nunca houve traição ou briga física entre as duas

12.09.25 19h05

SHOW NA AP

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

12.09.25 13h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

VÍDEO: Galã da Globo posta vídeo de cueca para celebrar condenação de Bolsonaro

Ator global celebrou decisão do STF com vídeo inusitado nas redes sociais

12.09.25 20h43

Música

Mariah Carey canta no The Town neste sábado antes de desembarcar em Belém no dia 17

Cantora americana volta ao Brasil e participa do evento Amazônia Para Sempre, na capital paraense, antes da COP 30

12.09.25 16h34

SHOW NA AP

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

12.09.25 13h00

FAMOSOS

Mari Fernandez anuncia data que vai casar com influencer; Manu Bahtidão será uma das madrinhas

Cantora anunciou a data da união com Júlia Ribeiro. A cerimônia terá 250 convidados e shows

12.09.25 18h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda