Ufopa oferece salários de até R$ 8,8 mil em novo processo seletivo; veja como se inscrever

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores substitutos em diferentes áreas do conhecimento. As inscrições começam no dia 1º de agosto e os salários podem chegar a R$ 8.845,40, conforme a titulação do candidato aprovado.

Confira o edital nº 18/2025 do PSS da Ufopa.

Ao todo, estão sendo ofertadas 11 vagas, distribuídas entre os institutos e cursos da instituição nos campi de Santarém e região. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o contrato será temporário, conforme a legislação vigente.

Áreas contempladas

As oportunidades abrangem as seguintes áreas de atuação:

História

Geografia Física

Engenharia Sanitária, Ambiental e Sanitária e Ambiental

Saúde Coletiva

Farmácia

Engenharia Civil – Saneamento e Infraestrutura de Transportes

Cálculo / Ciências Exatas e da Terra

Zoologia Geral

Ciências Exatas e da Terra / Algoritmos e Programação

Engenharia de Software

As remunerações variam de R$ 4.326,60 a R$ 8.075,27, podendo chegar a R$ 8.845,40, de acordo com a qualificação acadêmica do candidato, que pode ter desde graduação até doutorado.

Inscrições e seleção

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial da Ufopa dentro dos prazos divulgados no edital. Para participar, é necessário ter nível superior, podendo ser graduação, especialização ou mestrado na área correspondente.

O processo seletivo será composto por duas etapas: prova escrita e prova didática, ambas realizadas de forma presencial. O edital completo com todas as regras, cronograma e conteúdos exigidos está disponível no portal da Universidade.

O prazo de validade da seleção é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da administração.