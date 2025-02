Concursos na área administrativa oferecem vagas no Pará; salários chegam perto de R$ 14 mil

Dezenas de cargos administrativos estão abertos no Pará por meio de concursos públicos. Um deles é o da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), voltado para a admissão de servidores na área administrativa da instituição neste ano. No total, são 39 vagas, mais formação de cadastro reserva em cargos da carreira técnico-administrativa em educação, com reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para pretos ou pardos.

No nível médio e técnico, os interessados poderão concorrer aos cargos de assistente em administração (16), técnico em contabilidade (2), em enfermagem (1), de laboratório, nas áreas de aquicultura (1), arqueologia (1), biotério (1), edificações (1) e química (2), e de tecnologia da informação (2).

Já no nível superior, há chances para a administrador (1); arquivista (1), bibliotecário (1), engenheiro de automação (1), engenheiro sanitário e ambiental (1), engenheiro de segurança do trabalho (1), médico de medicina do trabalho (1), médico de psiquiatria (1), produtor cultural na área de comunicação social (1) e técnico em assuntos educacionais (2).

Os salários ficarão entre R$ 2.667,19 e R$ 4.556,92, acrescidos de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000 e outros, de acordo com a legislação em vigor. A lotação será nos campi de Santarém, Rurópolis, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Já as inscrições podem ser feitas neste site até o dia 10 de fevereiro.

Ibama

Outra seleção que tem vagas para a área administrativa é a do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que oferece 460 vagas em todo o Brasil, das quais 330 são para analista ambiental (65 no Pará) e 130 para analista administrativo (14 no Pará). Podem concorrer profissionais com ensino superior em qualquer área.

No início de carreira, os servidores terão salário de R$ 9.994,60, acrescido de auxílio-alimentação (R$ 1.000); e gratificação de desempenho e gratificação por qualificação, nos valores de R$ 464 para especialização, R$ 922 para mestrado e R$ 1.387 doutorado. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

No caso de analista ambiental, as oportunidades são para atuação em duas áreas: proteção, conservação, licenciamento, monitoramento e qualidade ambiental (318 postos) e manejo, conservação e reabilitação da fauna silvestre (12). É possível fazer as inscrições até o dia 18 de fevereiro, por meio deste site, com taxa fixada em R$ 95.

MPU

Por último, o concurso do Ministério Público da União (MPU) preencherá 172 vagas, além de formar cadastro reserva. Espalhadas por todo o Brasil, as oportunidades em disputa são para funções de técnico e analista, com salários de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente. As carreiras exigem curso superior. As inscrições vão até 27 de fevereiro, neste site.

Para técnico, as áreas são administração, enfermagem e polícia institucional. Já para analista, há chances para as áreas de direito, atuarial, biblioteconomia, clínica médica, comunicação social, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, ginecologia, odontologia, oftalmologia, psicologia, serviço social, suporte e infraestrutura, junta médica em psiquiatria e arquivologia.

Há ainda oportunidades para peritos em em antropologia, arquitetura, biologia, contabilidade, economia, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenharia sanitária, geografia, geologia, medicina do trabalho, oceanografia, e tecnologia da informação e comunicação.