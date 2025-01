Com vagas no Pará, Ibama abre inscrições para concurso nesta quinta-feira (30)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está com inscrições abertas para o novo concurso público da autarquia. Os participantes terão até as 18h do dia 18 de fevereiro para se inscrever, por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame, com taxa fixada em R$ 95.

Com 460 vagas ofertadas, serão 130 vagas para o cargo de analista administrativo e 330 vagas para o cargo de analista ambiental, distribuídas em várias regiões do país, incluindo oportunidades no Pará. Aqui, serão três vagas para analista administrativo e 27 para analista ambiental. Em ambos os cargos, a remuneração inicial é de R$ 9.994,60, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Serão aceitos diplomas de nível superior em qualquer área de formação.

Do total de vagas a serem preenchidas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.

De acordo com o edital, os candidatos aprovados serão alocados nas unidades descentralizadas (Superintendências e Centros Especializados) e na Administração Central do Ibama. Além disso, eles terão lotações e exercício definidos pelo Ibama, seguindo critérios exclusivos da administração.

Nos primeiros 36 meses após o início do exercício, os participantes não poderão ser removidos ou redistribuídos. O anexo II do edital ainda define o limite de aprovados por localidade das vagas.

As provas objetivas e discursivas, que são de caráter eliminatório e classificatório, estão previstas para o dia seis de abril em todas as capitais do país e no Distrito Federal. O processo seletivo também contará com a avaliação de títulos, que será de caráter classificatório. Os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

Confira mais informações no edital