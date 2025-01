Ibama divulga edital para concurso com 460 vagas e salário de quase R$ 10 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, divulgou o edital de um novo concurso público que oferta 460 vagas para o nível superior. Os postos disponíveis são para analista administrativo e analista ambiental. As inscrições deverão ser feitas a partir das 10h do dia 30 de janeiro até às 18h do dia 18 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 95 para os dois cargos.

A remuneração inicial para ambos os cargos ofertados é de R$ 9,9 mil. O certame será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais. Do total de vagas a serem preenchidas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência. As oportunidades são destinadas para pessoas com diploma em qualquer área de graduação.

O concurso será composto pelas seguintes etapas: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório.