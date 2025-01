Concursos Fiscais 2025: Salários iniciais podem ultrapassar R$ 27 mil; Pará tem concurso previsto

Os profissionais da área fiscal terão diversas oportunidades em 2025, com seleções estaduais e municipais previstas em várias regiões do Brasil. Os concursos oferecem salários que variam de R$ 1.724,64 a R$ 35.238,97, dependendo do cargo e do local. Entre os certames, o destaque vai para o Pará, cuja Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) planeja uma nova edição voltada a Auditor Fiscal e Analista Fazendário.

Uma média de salários atrativa

Levantamento das principais seleções fiscais para 2025 revela uma média salarial de R$ 16.328,42, considerando apenas os cargos de nível superior. Em posições como Auditor Fiscal, os vencimentos chegam a ultrapassar os R$ 27 mil em Goiás e no Rio de Janeiro, com adicionais como gratificações e produtividade que aumentam os valores finais.

Pará: SEFA planeja grande concurso

Um dos certames mais aguardados de 2025 é o da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA). O edital está em fase de planejamento, com previsão de até 250 vagas para Analista Fazendário e Auditor Fiscal. As remunerações atuais alcançam R$ 15.076,58 para auditores, enquanto os analistas podem receber até R$ 9 mil brutos. Caso concretizado, o concurso será organizado pela FADESP e deverá atrair milhares de candidatos.

Outras seleções em destaque

O Piauí também chama a atenção, com um concurso esperado para preencher vagas de Auditor Fiscal, Analista do Tesouro e Agente de Tributos, com salários entre R$ 11.932,39 e R$ 35.238,97. Já São Paulo planeja abrir mais de 1.100 vagas em carreiras fiscais com remunerações que vão de R$ 3.134,67 a R$ 20.169,10, abrangendo diversos níveis de formação.

Principais concursos fiscais estaduais previstos

Concurso Sefaz GO (Secretaria de Economia de Góias)

Perspectivas: A expectativa é de que o edital seja publicado até maio de 2025.

Status: Comissão formada

Cargos: Auditor Fiscal

Formação: Nível superior

Vagas: 200 + CR

Salário: R$ 27.247,26 + verba indenizatória de R$ 3,6 mil

Concurso Sefaz SE (SEcretaria de Estado da Fazenda de Sergipe)

Perspectivas: com seu último edital vigente até janeiro de 2025, a Secretaria já se prepara para realizar um novo certame em breve.

Status: Comissão formada

Cargos: Auditor Fiscal Tributário

Formação: Nível superior

Vagas: 10 + 40 CR

Salário: R$ 16.016,47

Concurso Sefaz SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo)

Perspectivas: foram solicitadas 1.100 vagas para algumas carreiras da Secretaria, para provimento em 2025

Status: Solicitado

Cargos; Vários

Formação: Nível superior

Vagas: 1.100

Salário: R$ 3.134,67 a R$ 20.169,10

Concurso Sefaz PI (Secretaria de Estado da Fazenda do Piauí)

Perspectivas: sem concurso há 10 anos, novo edital é oficialmente autorizado. Próximo passo será a definição da banca.

Status: comissão formada

Cargo: Auditor Fiscal, Analista do Tesouro e Agente de Tributos

Vagas: 70 + 70 CR

Formação: Nível superior

Salário: R$ 11.932,39 a R$ 35.238,97 (bruto)

Concurso Sefaz RN (Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte)

Perspectiva: Justiça determina abertura de certame para 2025. Serão ofertadas 100 vagas para Auditor Fiscal.

Status: Previsto

Cargo: Auditor Fiscal

Vagas: 100

Formação:Nível superior

Salário:R$ 13.283,64 + gratificação de até R$ 14,8 mil

Concurso Sefaz RJ (Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro)

Perspectivas: Aguardado desde 2021, o concurso já tem banca organizadora contratada e pode ser publicado a qualquer momento.

Status: banca definida (Cebraspe)

Cargos: Auditor Fiscal e Analista de Finanças Públicas

Vagas: 75 + 120 CR

Formação: Nível superior

Salário: R$ 10.182,18 e R$ 27.430,94

Concurso SEFA PA (Secretaria de Estado da Fazenda do Pará)

Perspectiva: secretário da pasta prevê concurso para Analista Fazendário. Certame para cargos fiscais deve ficar para o início de 2025.

Status: Previsto para 2025

Cargos: Auditor Fiscal / Analista Fazendário

Vagas: A definir / 200 a 250 vagas previstas

Formação: Nível superior / Nível superior

Salário: R$ 15.076,58 (último edital) / R$ 1.724,64 + gratificações (alcançando R$ 9 mil – bruto)

Concurso Sefaz DF (Secretaria de Fazendo do Distrito Federal)

Perspectivas: Já autorizado, próximos passos serão a definição da comissão organizadora e da banca. Edital em 2025!

Status: Autorizado

Cargos: Auditor Fiscal

Vagas: 265

Formação: Nível superior

Salário: R$ 19.085,56

Principais concursos fiscais municipais previstos

Concurso ISS Porto Velho (RO) (Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Velho)

Perspectivas: Sem concurso desde 2009, a Secretaria se prepara para realizar um novo certame.

Status: Comissão formada

Cargo: Auditor do Tesouro Municipal e Fiscal Municipal de Tributos

Vagas: a definir

Formação: Níveis médio e superior

Salário: Auditor: mais de R$ 10 mil | Fiscal: mais de R$ 6 mil (Transparência)

Concurso ISS Florianópolis (SC) (Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis)

Perspectivas: Possivelmente, edital será divulgado apenas em 2025, conforme informações da secretária do órgão, Michele Roncalio. Vagas para o quadro de Auditores Fiscais.

Status: Banca contratada (FURB)

Cargo: Auditor Fiscal (geral e TI)

Vagas: A definir

Formação: Nível superior

Salário: R$ 16.977,58

Concurso ISS Goiânia (GO) (Secretaria da Fazenda de Goiânia)

Perspectivas: Seleção era prevista para 2023, mas acabou atrasando por conta do contingenciamento de gastos.

Status: Em fase de escolha da banca

Cargo: Auditor de Tributos do Município

Vagas: 43 + 100 CR

Formação: Nível superior

Salário: R$ 19.700,21 + gratificações (Cerca de R$ 20 mil)