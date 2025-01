TAF de concursos militares e a procura por personais: veja os benefícios e valores do serviço

Se preparar para o Teste de Aptidão Física (TAF) é um dos maiores desafios para os candidatos de concursos militares. Exigindo disciplina, treinamento direcionado e preparo técnico, muitos encontram dificuldades para atingir o desempenho necessário. Desta forma, contratar um personal trainer especializado tem se mostrado uma estratégia cada vez mais eficaz para garantir a aprovação e evitar lesões durante o processo.

Diferente de treinos comuns, a preparação para o TAF exige um cronograma específico, que se adapta ao edital de cada concurso. Segundo Emylle Borges, professora que prepara alunos para o TAF desde 2019, o treinamento deve ser desenvolvido com base nas características individuais de cada candidato.

“Avaliamos o nível de atividade física do aluno, identificamos seus pontos fortes e fracos e, a partir disso, montamos um plano de treino personalizado. Nós utilizamos o cross-training como base para trabalhar o corpo todo de forma eficiente e dinâmica”, explica a personal.

Bons resultados, segurança e motivação

Professor Douglas Silveira e personal Fernanda Silva demonstrando um dos exercícios cobrados no TAF (Carmem Helena / O Liberal) Professor Douglas Silveira e personal Fernanda Silva demonstrando um dos exercícios cobrados no TAF (Carmem Helena / O Liberal)

Para Douglas Silveira, personal e dono de uma academia no bairro do Mangueirão há três anos, um dos benefícios em contratar um personal durante a preparação para a prova é a segurança. “Contratando um profissional especializado, o candidato terá um treinamento eficiente e seguro, prevenindo lesões e mantendo a motivação, a disciplina e o suporte técnico, além do mais importante, que é o aumento das chances de aprovação no concurso”, diz.

Emylle também destaca que a contratação do serviço oferece ao aluno um ambiente de apoio, o que o deixa mais motivado em permanecer no preparatório. “Além de ter mais chances de aprovação, o candidato também terá um ambiente de apoio. Aqui, nossos alunos estão cercados de professores que acompanham o progresso desde o início até as últimas fases do concurso, isso faz com que o número de desistências seja mais baixo”, afirma.

Simulações e estratégias específicas para cada concurso

Cada edital possui exigências específicas, e isso reflete diretamente no planejamento do TAF. A preparação para o concurso da Polícia Militar é diferente da do Corpo de Bombeiros e precisa ser ajustada semanalmente para atender às demandas de cada candidato.

“A gente faz simulações do TAF regularmente ajustando as variáveis de acordo com a evolução do aluno. Assim, ele se sente confiante e mais preparado para enfrentar o dia do teste oficial”, afirma Emylle.

Custo-benefício do investimento

Para os candidatos que desejam contar com esse tipo de acompanhamento, o serviço fica em torno de R$ 180, no entanto, o preço costuma variar de profissional para profissional. A maioria dos pacotes oferecidos por centros de treinamentos inclui avaliação física inicial, camisa e plano de treinos baseado em metas individuais, que são realizados em horários flexíveis e adaptados à rotina dos alunos.

Douglas Silveira demonstrando o exercício de barra (Carmem Helena / O Liberal)