Ano novo motiva mudança de hábitos e retomada de projeto fitness

Enquanto muitos deixam a promessa de retomar o projeto de voltar a treinar para depois, o início do ano é a oportunidade e a motivação para diversas pessoas que buscam retomar o projeto fitness. Em Belém, nos primeiros dias do ano, as academias já começam a ganhar espaço entre aqueles que desejam retomar a prática de atividades físicas. Seja por questões de saúde ou estética, diversas modalidades atraem aqueles que decidiram mudar o estilo de vida em 2025.

E para quem deseja mudar os hábitos de vida, o crossfit é uma das atividades mais buscadas e uma opção acessível. Procurando por qualidade de vida e bem-estar, a empresária Jamylle Araújo, 28, aproveitou o ano novo para reinserir a modalidade na rotina. Para ela, a atividade é mais do que uma forma de melhorar o condicionamento físico, mas uma forma de se sentir bem consigo mesma. E, segundo a empresária, voltar a treinar em janeiro ajuda a estabelecer metas a longo prazo e constância.

“Fazia crossfit uns dois anos mais ou menos. Mas, em 2024, eu parei. E, neste ano, resolvi retomar. Novo ano, novos hábitos. Temos a oportunidade de mais 365 dias para ter uma vida diferente. O crossfit muda a vida das pessoas. É importante não somente para a saúde física, mas para a saúde mental. É um mix de coisas boas. Mudou minha vida em todos os sentidos. Eu comecei [a atividade] buscando o emagrecimento. O crossfit tem uma pegada mais dinâmica. Aliado a minha necessidade, foi o que me ajudou”, relata,

Atualmente, a empresária pratica o crossfit por prazer e conta que está motivada para continuar durante todo o ano. “Já temos que começar o ano com ‘carrão de sena’, com tudo. Não pensar, só ir e esquecer a preguiça. Quando temos um objetivo, temos que firmar nesse objetivo e traçar as metas. E ainda, fazer o possível e o impossível para alcançar até o fim do ano. E até mesmo para o resto da vida. De acordo com o meu tempo, estou conseguindo treinar de duas a três vezes por semana”, completa Jamylle.

Foto: Wagner Santana / O Liberal

Recomendação

O professor de Crossfit, Wilson Neto, de 30 anos, destaca que a busca pela prática de exercícios na virada do ano aumenta bastante. Tanto entre aqueles que desejam começar algo do “zero” quanto entre as pessoas que estão voltando à prática da modalidade. “As pessoas vêm das festas de fim de ano e de Natal e estabelecem metas para o novo ano, para emagrecer e até mesmo cuidar da saúde. Então, a [demanda] aumenta bastante. Já vem chegando o carnaval e muitos colocam metas para emagrecer e até ganhar peso”.

Com treinos dinâmicos e adaptados para cada pessoa - combinando diversos movimentos para mobilidade, entre outros, o crossfit, é recomendado para todas as idades, como lembra o treinador. “É uma ótima opção. Os alunos devem procurar um local adequado com um profissional responsável, para ter todo cuidado e saber adaptar os treinos. Passar pelo processo de aprendizagem e evoluir com segurança. Para quem já fazia antes, também é necessário saber seus limites. E ter paciência no processo”, completa o professor.

Musculação

Além do crossfit, outra demanda muito grande nas academias é a musculação. A estudante de psicologia Ana Luiza Magalhães, 20, tem como meta se manter fisicamente em atividade. Com idas regulares à academia desde o ano passado, agora, ela pretende manter a constância novamente. “Comecei a treinar em agosto de 2024. E, desde então, estou muito concentrada, alinhando alimentação diariamente e tentando cada vez mais me motivar com o cardio. E no início de ano a gente sempre pensa que é recomeço”, relata.

Se manter saudável e evitar ficar parado também é o objetivo do empresário Mauro Magalhães, de 55 anos, que, mesmo em meio a uma rotina de trabalho e de viagens, não abre mão de cuidar do corpo. E aproveita algumas horas do dia para malhar, principalmente nesta época do ano. “É momento de dar continuidade [nas atividades]. Os exercícios fazem bem não somente para saúde física ou mental, mas para suportar o nosso dia a dia, da correria e do estresse”, analisa.

Musculação ganha mais adeptos no início do ano (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Cuidados

Antes mesmo de começar qualquer tipo de treino, o professor de educação física Juliano Macedo, 26, recomenda que os alunos façam uma avaliação para analisar as condições de saúde. “Para quem está muito tempo parado com a musculação, deve-se recomeçar de maneira gradativa. E até mesmo fazer uma alimentação saudável e sempre procurar uma atividade que goste de fazer. A musculação sempre é uma das mais procuradas”, enfatiza o especialista.

Regularidade é muito importante, de acordo com o professor, pois ajuda a manter o ritmo de treino e pode garantir resultados mais eficazes: “Tudo depende de pessoa para pessoa. Para quem está começando agora, o ideal é treinar três vezes por semana. Ou até duas. O importante é começar. A atividade física traz resultados a longo prazo. Nada vai acontecer do dia para a noite”.

Sobre a alta demanda de alunos em busca do projeto fitness em janeiro, o proprietário de uma academia de Belém, Renan Duarte, detalha: “Acredito que esse movimento é fortemente influenciado pelas promessas de fim de ano, em que muitas pessoas se comprometem com um estilo de vida mais saudável e o principal pilar para isso é a atividade física. Além disso, temos as pessoas que saíram de férias e estão retornando a sua rotina”, considera.

Musculação ganha mais adeptos no início do ano (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Dieta

A prática de atividades físicas exige uma alimentação estratégica para garantir energia, desempenho e recuperação muscular. Segundo a nutricionista Samara Queiroz, uma dieta balanceada é indispensável, tanto no pré-treino quanto no pós-treino. “Alimentos ricos em carboidratos, como arroz, batata e banana, são ideais antes da atividade física, pois fornecem energia. Já no pós-treino, o foco deve ser a recuperação muscular, com combinações de carboidratos e proteínas, como batata-doce, ovos ou frango desfiado”, explica.

Para quem busca emagrecimento ou aumento de massa muscular, a dieta precisa ser ajustada aos objetivos individuais. “Quem deseja perder peso deve priorizar gorduras saudáveis, como abacate e oleaginosas, enquanto aqueles que querem ganhar massa devem equilibrar carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis em suas refeições”, orienta Samara. A escolha dos alimentos também depende da modalidade praticada, sendo que esportes de alta intensidade, como ciclismo, exigem maior consumo de carboidratos.

Além disso, Samara enfatiza a importância da hidratação no desempenho físico. A ingestão de água deve ser calculada em torno de 35 ml por quilo corporal para garantir a reposição adequada de líquidos e manter a eficiência muscular. "Uma alimentação equilibrada, ajustada ao treino e acompanhada de boa hidratação, é fundamental para alcançar os resultados esperados", conclui.