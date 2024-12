Ano Novo: nutricionista ensina a lidar com a ressaca e o excesso de comidas após as festas

O excesso de comidas na ceia de Ano Novo, somado às bebidas alcoólicas que já fazem parte das festas, pode causar danos à saúde, no curto e no longo prazos. É comum que, nos dias seguintes à celebração, o corpo fique inchado e a pessoa sinta cansaço excessivo e até enjoo e indigestão.

Segundo a nutricionista Bruna Prata, o álcool e as gorduras sobrecarregam o fígado, prejudicando sua função de filtrar toxinas e processar nutrientes, o que pode aumentar o risco de doenças hepáticas, além de favorecer o acúmulo de gordura abdominal.

Já o excesso de açúcar causa picos de glicose no sangue, aumentando a fome e o desejo de comer mais. E o sal e o álcool causam retenção de líquidos. “No fim, o corpo não consegue lidar bem com os excessos, afetando a energia e o bem-estar. Por isso, é importante equilibrar para aproveitar as festas sem prejudicar a saúde”, destaca.

Sinais do exagero

Os principais sinais de que o organismo está sobrecarregado após os exageros, de acordo com a profissional, é o inchaço causado pelo excesso de sal e alimentos gordurosos, que fazem o corpo reter líquidos, deixando a barriga e até os pés mais inchados. Também é comum sentir enjoo e indigestão, já que o sistema fica sobrecarregado com alimentos pesados e gordurosos, diz Bruna.

“Além disso, o cansaço excessivo pode aparecer, porque o corpo está tentando processar tudo de uma vez, e o álcool pode prejudicar o sono, deixando você mais fatigado no dia seguinte”, menciona.

Outra consequência frequente é a dor de cabeça, geralmente causada pela desidratação e pelo álcool. Por fim, o aumento da fome pode ser uma reação do corpo. “O excesso de açúcar pode gerar picos e quedas de glicose no sangue, aumentando a vontade de comer mais. Todos esses sinais indicam que o organismo não está conseguindo lidar bem com os excessos”.

Desintoxicação após as festas

Para voltar à sensação de bem-estar depois do Ano Novo, o ideal é se reidratar após o consumo excessivo de álcool, bebendo bastante água, porque o álcool desidrata o corpo, segundo a nutricionista. Também é possível incluir na dieta bebidas isotônicas, que repõem eletrólitos perdidos, como sódio e potássio.

“Sucos naturais, especialmente os de frutas com alto teor de água, como melancia ou coco, também ajudam na hidratação e fornecem nutrientes. Evitar bebidas com cafeína é uma saída, pois elas podem piorar a desidratação. A chave é começar a hidratar-se logo após o consumo de álcool e continuar ao longo do dia”, ensina Bruna.

Embora não exista um alimento que, de forma isolada, ajude a desintoxicar ou aliviar o organismo depois dos exageros, ela indica que a pessoa faça o consumo de proteínas magras, como peito de frango, músculo bovino e coxão mole bovino; leguminosas, a exemplo do feijão; vegetais cozidos, como batata inglesa, cenoura e couve; e frutas no lanche ou sobremesa.

Muitas pessoas, após as festas, se privam e ficam sem comer para “compensar” os ganhos do Ano Novo. Porém, essa não é a melhor saída, e o mais importante, de acordo com a profissional, é retornar aos hábitos alimentares e consumo habitual.

“Fazer restrições drásticas pode até prejudicar o metabolismo e tornar o processo de voltar à rotina mais difícil. A chave é retomar o equilíbrio com calma e sem pressa”, indica. O segredo é manter uma alimentação equilibrada e uma rotina saudável ao longo do ano, garantindo bem-estar a longo prazo.

Confira algumas dicas da nutricionista:

Volte aos hábitos normais: Não é preciso fazer uma dieta rigorosa logo após as festas. O ideal é retomar uma alimentação balanceada, comendo de tudo um pouco, mas com moderação. Aposte em refeições completas e nutritivas, com vegetais, proteínas e carboidratos integrais. Beba muita água: Muitas vezes, durante as festas, a hidratação acaba ficando de lado. Retomar o consumo de líquidos é fundamental para ajudar na digestão e dar aquele "reset" no corpo. Evite dietas radicais: Tentar fazer jejuns longos ou dietas extremamente restritivas pode não ser uma boa ideia. Em vez disso, prefira alimentos mais leves e fáceis de digerir, mas sem cortar tudo de uma vez. O segredo é a moderação. Retome aos poucos a atividade física: Se ficou afastado dos exercícios, comece devagar. A prática regular de atividade física vai ajudar a dar energia, regular o metabolismo e ainda melhorar seu humor. Tenha paciência com seu corpo: O retorno à rotina saudável deve ser gradual, sem pressa. Evite se cobrar demais e lembre-se de que não é um "erro" comer de mais nas festas – o importante é seguir em frente, sem radicalismos.