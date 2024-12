Final de ano aquece vendas de espumantes e champanhes em Belém

As festas de final de ano trazem um aumento significativo na procura por bebidas tradicionais, como espumantes e champanhes, em Belém. Vendedores observam alta demanda, enquanto consumidores já começam a comparar preços, antecipando compras para garantir economia no brinde da virada.

Líbia Pinto, 33 anos, trabalha em uma adega na capital e confirma a tendência de maior movimento neste período. Segundo ela, "a procura por espumantes e vinhos aumentou bastante em relação ao ano passado. Durante o ano, não vemos um movimento tão intenso como agora. As cestas prontas com espumantes, ideais para presente, têm muita saída". A vendedora ressalta que, embora muitos consumidores deixem as compras para a última hora, a expectativa é de um pico nas vendas até a véspera do réveillon. Segundo ela, "as pessoas vêm comprando com antecedência, mas tem sempre aquele pessoal que deixa para os últimos dias. O movimento agora já está bem bom".

Procura

O consumidor Joel Rosa aproveitou os preços atrativos em sua pesquisa antecipada. "O preço está ótimo. Melhor comprar agora, porque com certeza vai aumentar", afirmou. A percepção é confirmada por dados do Dieese/PA, que apontam um aumento nos preços das bebidas típicas de final de ano. Os reajustes em espumantes e champanhes chegam a mais de 15%, reflexo da alta inflação e da demanda.

De acordo com o Dieese, a garrafa de champanhe importada pode variar entre R$ 125,00 e R$ 4.000,00 nos supermercados, dependendo da marca e da loja. Esse aumento acentuado está relacionado ao dólar e ao alto custo das importações. Já os espumantes nacionais, opção mais acessível, têm preços entre R$ 59,90 e R$ 120,00, variando de acordo com a marca e o ponto de venda. Para aqueles que buscam alternativas econômicas, a tradicional Sidra, conhecida como "champanhe popular", pode ser encontrada entre R$ 15,00 e R$ 22,00, dependendo do sabor e do local de compra.

Telino Cardoso, outro cliente entrevistado, destacou a importância de pesquisar antes de comprar para garantir boas ofertas. "Já comecei minha busca por bons preços. O movimento está grande, mas ainda dá para aproveitar promoções". Ele explicou que, ao contrário de outras bebidas, o champanhe e o espumante são mais procurados para celebrar o ano novo, especialmente em eventos mais formais.

Líbia também observou que, além das cestas de espumante, o consumo de vinho também tem se mantido estável. "A galera procura bastante por espumante, mas vinho também não fica atrás. Muitos compram para as confraternizações e jantares em família", revelou. Além disso, as cestas de Natal, com espumante e outros itens, têm sido bastante procuradas como opção de presente. "É uma ótima escolha de presente para o amigo secreto e até para dar de presente para os familiares", disse Líbia, explicando que as cestas personalizadas têm saído em grande quantidade.

O Dieese/PA também destaca a grande diversidade de bebidas e seus preços no mercado, variando conforme a marca, a procedência e o local de comercialização. De acordo com os números levantados, as latas de cerveja também registraram aumento. O preço da unidade pode variar de R$ 3,06 a R$ 5,99, dependendo da marca e do ponto de venda. Os refrigerantes, bebidas não alcoólicas indispensáveis nas festas, também tiveram alta, com preços oscilando entre R$ 2,35 e R$ 3,59.

Líbia reforça que, apesar do aumento dos preços, muitos consumidores optam por comprar com antecedência, evitando assim o aumento de preços nos dias mais próximos ao réveillon. "Tem gente que já compra logo e evita a correria da última hora", afirma. Ela também ressalta que o mercado local tem uma grande variedade de marcas, desde as mais tradicionais até as mais sofisticadas, para atender a todos os bolsos e gostos.

O movimento nas adegas de Belém, de acordo com Líbia, deve continuar crescendo até os dias que antecedem a virada do ano, com destaque para os espumantes e champanhes. "Com a aproximação do réveillon, a procura por essas bebidas vai aumentar ainda mais. O pessoal gosta de comemorar com algo especial e o espumante é uma escolha certeira", afirmou.