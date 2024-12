Ceia de Ano Novo: como dessalgar bacalhau e preparar um prato especial

Tradição nas ceias das festas de final de ano, o bacalhau é o carro-chefe nas receitas de muitas famílias. E, para que o prato seja feito da melhor forma possível, o restaurante Engenho, em Belém, ensina a como dessalgar o pescado e, também, dá dicas de um prato especial: o bacalhau do Almeida, sucesso entre os clientes do estabelecimento.

Mateus Ribeiro, gerente do Engenho, destaca que há formas variadas de dessalgar o bacalhau, no entanto, a maneira utilizada no restaurante é feita em água gelada. “O bacalhau precisa ser dessalgado de forma correta, para garantir a segurança alimentar e proporcionar o melhor sabor à sua receita. Aqui é feito com água gelada. O tempo é variado e depende da espessura e do corte do bacalhau. O importante é ir trocando a água com frequência, mas nunca dessalgar 100% para não perder todo o gosto”, pontua.

Receita de Bacalhau para a Ceia de Ano Novo

Para quem deseja fazer uma receita diferenciada para a ceia do Réveillon, o gerente indica o bacalhau do Almeida, um dos pratos mais pedidos pelos clientes e que tem a cara das festas de final de ano. E vale destacar que o local oferece cortes exclusivos para quem quiser comprar e cozinhar em sua residência.

Veja como dessalgar o bacalhau

Lave o bacalhau em água corrente para remover o excesso de sal.

Coloque o bacalhau num recipiente com tampa e cubra-o com água gelada. A proporção recomendada é de 4 litros de água para cada quilo de peixe.

Adicione algumas pedras de gelo.

Leve o recipiente à geladeira.

Troque a água a cada 6 horas.

Continue o processo até que o bacalhau atinja o seu nível de tempero preferido.

Lave o bacalhau com água corrente antes de o usar.

Veja como fazer o a Receita de Bacalhau do Almeida

Ingredientes

330g de confit de bacalhau dessalgado;

500 ml de azeite

60g de azeitona preta

60g de brócolis

165g de arroz

175g de batata baby

1 ovo de galinha

Sal a gosto

Modo de preparo:

Prepare o confit de bacalhau na frigideira com azeite Depois de selado, leve o peixe ao forno por 8 minutos para gratinar. Adicione os demais ingredientes e sirva-se.