Receita: dois drinks com cachaça de jambu para celebrar os 409 anos da capital paraense

Para os 409 anos de Belém, o restaurante Engenho ensina a fazer dois drinks com um dos destilados mais famosos entre os paraenses: a cachaça de jambu, que no estabelecimento é conhecida como Jambucana, informa a assessoria do evento.

Para Mateus Ribeiro, gerente do Engenho, tanto a Tropicana, feita com cachaça de jambu e banana, quanto o Jambugin, são drinks de sucesso entre os clientes por serem a cara da Amazônia, além de combinarem com momentos únicos de celebração como o aniversário de Belém.

“Para além dos pratos de comida, os sabores da Amazônia estão presentes nas nossas bebidas. A Jambucana é uma produção própria do Engenho e um dos maiores sucessos da nossa marca”, explica Mateus.

O gerente também comenta sobre as formas que os clientes podem utilizar a Jambucana em casa para experimentarem drinks variados. “Como destilado, a Jambucana substitui a cachaça prata e combina com vários outros sabores. Então, os clientes podem testar a cachaça de jambu de várias maneiras. É uma experiência com a cara de Belém”, conclui Mateus.

Aprenda a fazer os drinks:

1 – Tropicana (drink com cachaça de jambu com banana)

Ingredientes: 60g de limão siciliano; 50 ml de Jambucana de banana; 40g de açúcar e 8 pedras de gelo

Modo de preparo : misture os ingredientes em um copo de vidro e finalize com o limão siciliano.

2 – Jambugin (drink com cachaça de jambu e gin)

Ingredientes: 50 ml de gin; 40 ml de jambucana; 15 ml de limão; 40 g de açúcar; gelo; alecrim ou hortelã

Modo de preparo:1 -Na taça de gin, adicione todos os ingredientes gradativamente; 2 – misture por 10 segundos; 3 – finalize com hortelã ou alecrim