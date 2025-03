Goiabada Frita é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/03), no Mais Você

Já pensou em fazer uma goiabada frita fácil com apenas quatro ingredientes? Essa é a receita de hoje do programa "Mais Você". Saiba mais como fazer a seguir:

Ingredientes para a Goiabada frita da Ana Maria Braga



250 gramas de requeijão cremoso

500 gramas de goiabada em barra gelada

200 gramas de castanha-de-caju picadinha ou ou xerém de castanha-de-caju

20 gramas de manteiga

Modo de Preparo da Goiabada frita da Ana Maria Braga

Coloque 250 gramas de requeijão cremoso em um saco de confeitar, corte o bico com 3 centímetros de largura. Faça uma camada de 50 gramas de requeijão em 5 pratos e reserve. Com a ajuda de uma faca corte 500 gramas de goiabada gelada em tiras iguais com 12 centímetros de comprimento x 1,5 centímetro de largura x 3 centímetros de altura. Reserve. Passe as tiras de goiabada em 200 gramas de castanha-de-caju picadinha e pressione bem para a castanha grudar nos dois lados de cada tira de goiabada. Coloque as tiras de goiabada numa frigideira aquecida em fogo médio com 20 gramas de manteiga e frite por 1 minuto de cada lado até dourar.

Observação: use uma espátula para virar a goiabada sem quebrar. Apague o fogo e coloque cada tira de goiabada frita em cima do requeijão cremoso reservado em cada prato. Sirva quente com sorvete.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, Editor web de OLiberal.com.)