Aprenda a fazer a famosa 'Panacota de Bichinho"

O doce que virou febre entre adultos e crianças, a 'Panacota de Bichinho', é uma criação da confeiteira Stefanie Aichelburg Comber, da Confetaria da Nie, em São Paulo. Ana Maria Braga ensina como fazer o passo a passo da receita.

A base da receita é a gelatina em pó incolor e sem sabor. O doce pode ser servido com geleias e caldas. Esta é uma receita de nível mediana e com duração de cerca de 5 horas.

Vem aprender o passo a passo:



Panacota de bichinho



INGREDIENTES:

- 30 gramas de gelatina incolor em pó e sem sabor. Ou use 2 colheres de sopa

- 120 mililitros de água . Ou use meia xícara de chá

- 480 gramas de creme de leite de caixinha. Ou use 2 xícaras de chá

- 480 mililitros de leite . Ou use 2 xícaras de chá

- 150 gramas de açúcar refinado . Ou use três quartos de xícara de chá

gergelim preto a gosto para a decoração



Modo de preparo

1- Em uma tigela coloque 30 gramas de gelatina em pó incolor e sem sabor, 120 mililitros de água, misture e deixe hidratar por 5 minutos.

2- Depois de hidratada, leve ao fogo médio em banho-maria por 40 segundos até dissolver a gelatina. Reserve.

3- Em uma panela, coloque 480 gramas de creme de leite, 480 mililitros de leite, 150 gramas de açúcar e leve ao fogo médio por 2 minutos mexendo sem parar com uma espátula (não utilize o batedor de arame para não criar bolhas).

4- Incorpore a gelatina dissolvida e deixe por mais 2 minutos em fogo médio ou até atingir a temperatura de 50 graus Célsius (não pode ferver).

5- Apague o fogo, passe o creme por uma peneira e coloque em uma tigela. Adicione o sabor de sua preferência (essência de baunilha, morango, manga ou chocolate) e misture com uma espátula.

6- Passe novamente pela peneira e distribua nas forminhas.

7- Leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas.

8-Retire da geladeira, desenforme, faça os olhinhos e o nariz com gergelim preto e sirva com geleia de manga ou calda de frutas vermelhas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)