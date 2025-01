Mercado de estética atrai cada vez mais profissionais da saúde

Segundo o Grand View Research, empresa de consultoria e pesquisa de mercado, há uma expectativa de crescimento no Brasil de 16,5% no mercado de estética até 2030 com uma projeção de ganho de US$ 9,886.8 milhões até o mesmo período. A projeção para o mercado global é de um aumento de 14.7% com a expectativa de arrecadação de US$ 332,114.2 até 2030. Para os dois casos, os procedimentos não invasivos ou minimamente invasivos estão em primeiro lugar na procura e na expectativa de crescimento. Diante dessa realidade, muitos profissionais da área da saúde como odontólogos, enfermeiros, biomédicos, dentre outros segmentos, estão migrando para o mercado de estética e se profissionalizando no setor que segue crescendo em todo o mundo.

A flexibilidade na agenda e qualidade de vida são os principais motivos que fizeram a odontóloga Magna Costa migrar para o setor estético. Ela conta que quando se propôs a migrar para essa área em 2013 pôde ter mais tempo para sua vida pessoal. “Eu vejo mesmo pela qualidade de vida que nós temos quando decidimos trabalhar com a estética. Eu vejo mais qualidade de vida, eu vejo o meu tempo de trabalho reduzido. Eu consigo hoje fazer minhas atividades, ir para a minha academia participar das atividades fora do consultório, porque a harmonização traz isso pra gente. Eu consigo hoje fazer mais coisas durante o dia porque ela não me deixa tão refém do consultório”, acrescenta.

A flexibilidade na agenda e qualidade de vida são os principais motivos que fizeram a odontóloga Magna Costa migrar para o setor estético (Foto: Carmem Helena)

Com a rotina de trabalho abrangendo tanto a área odontológica quanto a estética, a profissional consegue fazer uma agenda personalizada de acordo com as demandas do dia. “Somei as duas áreas e estou cada dia mais encantada e mais envolvida com a área da harmonização orofacial. A parte de harmonização orofacial eu trabalho desde 2013, mas já tenho de profissão 20 anos e não me vejo fazendo outra coisa”, relata.

Para a também odontóloga especialista em harmonização orofacial Luana Carolyne os serviços referentes ao setor estético têm maior procura no seu consultório do que para a odontológica. Ela explica que na região onde trabalha não havia consultórios que oferecessem tais serviços e por isso decidiu se especializar na área. “Eu resolvi migrar para essa área quando eu percebi que aqui onde eu tenho a minha estrutura de consultório montada, não tinha tanta gente trabalhando assim na área que eu me identifico. Eu sempre quis trabalhar na área e quando abriu a especialização de harmonização orofacial eu vi uma oportunidade de migrar para esse setor. Eu sou formada em odontologia há sete anos e eu já estou atuando no mercado estético há um ano e meio e estou super realizada”, afirma.

A presença das redes sociais e a crescente valorização de uma aparência sem defeitos têm influenciado diretamente na procura por procedimentos estéticos, segundo a odontóloga Magna Costa. Ela afirma que o acesso ao mundo virtual por um público amplo influencia “o jovem, o adolescente, a querer ter um padrão de perfeição e a harmonização orofacial não se trata disso, se trata de melhorar a autoestima, se trata de deixar você realçar a beleza que você já tem sem mudar as suas características originais”.

O tratamento para manchas é o procedimento mais procurado na clínica da doutora Luana, ela conta que a procura é resultado da exposição da pele ao sol no clima predominantemente ensolarado da região de Belém. “Acredito que por causa do nosso clima tropical, a maioria das mulheres apresenta uma pele propensa a ter melasma. Então, a maior procura, o carro-chefe aqui da estética é tratamento para manchas”, explica. Diante de todo seu faturamento mensal, o setor de estética representa cerca de 40% da renda, valor que não existia quando atuava apenas como odontóloga.

Público

A procura por mulheres com mais de 40 anos têm crescido no último ano, segundo a odontóloga especialista em harmonização orofacial Magna Costa, ela explica que o aumento dessa procura se dá pela disseminação de tratamentos com preços mais acessíveis. “Eu tenho uma grande procura dessa faixa entre 45 a 60, hoje mesmo atendi uma senhora de 72 anos. Eu acredito que com a mídia, elas estão tendo acesso às redes sociais e elas estão entendendo, poxa, eu também posso fazer. É isso que tem acontecido. Porque harmonizar não é somente deixar bonito, né? É cuidar também da fisiologia”, acrescenta.

Melhorar a imagem e poder se olhar no espelho com admiração são alguns dos motivos que conduziram Angela Menezes, 56 anos, ao consultório da doutora Magna. Ela conta que após 6 meses de tratamento percebe a diferença na autoestima. “Eu quero arrumar meu rosto, porque eu sou uma pessoa que eu gosto, amo meu rosto. Aí veio a doutora, começou a fazer o procedimento, e quando eu vi, eu disse, vou fazer porque eu preciso fazer, ficar melhor meu rosto. Eu consegui, comecei a fazer com ela, e hoje estou achando uma experiência muito legal. Eu poder tirar uma foto, eu poder ver o meu rosto”, afirma.

“Eu quero arrumar meu rosto, porque eu sou uma pessoa que eu gosto, amo meu rosto" - Angela Menezes (Foto: Carmem Helena)

O público masculino também tem crescido nas clínicas de estética, apesar da maior procura ainda ser do público feminino. “Hoje os homens procuram a harmonização para fazer preenchimento de mandíbula malar, alguns homens procuram para fazer lábio também, então essa questão do gênero a gente diz até assim, já caiu por terra, não existe mais essa diferença”, explica.