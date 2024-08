Ageless: movimento ressignifica o envelhecimento e busca qualidade de vida sem rótulos de idade

A expressão "Ageless", popularizada no Reino Unido, significa "sem idade". Este movimento surgiu para desafiar os estigmas associados ao envelhecimento, com o objetivo de mostrar que as pessoas não precisam ser definidas pela idade cronológica. Com o aumento da expectativa de vida dos idosos nos últimos anos, o envelhecimento ganhou novos significados na vida pessoal e profissional, ampliando a discussão sobre ter qualidade de vida e buscar hábitos saudáveis na maturidade. Essa longevidade também tem mudado a visão do mercado e dos serviços de estética, saúde e bem-estar, que estão se adaptando para atender as demandas desse grupo etário.

O público majoritário desse movimento são pessoas com mais de 50 anos, especialmente mulheres. Um grupo que surgiu para quebrar estereótipos que reforçavam estigmas quanto à idade. Para mulheres, esse despertar pode começar um pouco antes devido ao climatério e à menopausa, é o que diz André Eluan, farmacêutico especialista em longevidade.

“Acredito que muitos estão nesse movimento, porém não sabem que ele existe. O conceito de idade se estendeu. Quando falamos em idade, costumamos falar da cronológica, porém existem também as idades metabólica (ou biológica) e mental. No passado, elas caminhavam juntas. Hoje, muitas pessoas que estão na terceira idade ou próximo dela, apresentam-se mentalmente e biologicamente em uma idade diferente, com expectativas e necessidades completamente distintas daquelas esperadas para alguém da mesma faixa etária no passado recente. Essas pessoas não se comportam e nem se sentem na idade cronológica que estão, portanto, não querem os rótulos e as expectativas que se tinham antigamente para alguém com 60, 70 ou 80 anos”, avalia.

Para André Eluan, os segmentos mais buscados mais buscados pelo grupo Ageless são os da estética, saúde e bem-estar, tais como: medicina preventiva; atividade física (desde academias tradicionais até práticas como pilates, yoga ou grupos de corrida e bike); suplementos (tanto os suplementos esportivos, quanto vitaminas, minerais e nutracêuticos); serviços de nutricionistas; procedimentos estéticos e cosméticos.

“Sabemos que o envelhecimento cronológico é inevitável, porém atualmente é possível retardar o envelhecimento biológico e principalmente manter-se atualizado, renovando sua mente e seus conhecimentos. Vejo que o principal benefício desse movimento para os indivíduos é uma vida mais longeva, com menos doenças relacionadas à idade, mais liberdade e independência. A sociedade como um todo também se beneficia e avança quando esse grupo se torna mais saudável, independente e produtivo", reflete.

Segundo o farmacêutico, a estética é importante para o movimento, mas não é o essencial. Ele considera que um corpo e uma mente em pleno funcionamento são mais importantes, bem como ter marcadores de saúde dentro dos parâmetros ideais e capacidade para enfrentar o dia a dia com independência e disposição.

“A consequência disso é que veremos cada vez mais pessoas maiores de 50 anos mais ativas e produtivas. Buscando atualização, em alguns casos uma nova carreira, em outros a consolidação de sua influência no seu nicho de atuação. Além disso, mais dispostas a praticar atividade física, viajar, buscar tratamentos de beleza e estética, cultivar hábitos saudáveis e optar por produtos que promovam mais saúde e bem-estar, principalmente a alimentação e suplementação”, finaliza.

Executiva de contas se preocupa em envelhecer bem

Cristiane Araújo, 55 anos, executiva de contas de uma multinacional (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Cristiane Araújo, 55 anos, de Belém, se considera uma pessoa inovadora, cheia de ideias, atenta às mudanças tecnológicas e preocupada em envelhecer bem. A executiva de contas de uma multinacional afirma que envelhecer bem é sinônimo de manter hábitos saudáveis físicos e mentais, como ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos, cuidar da mente e buscar equilíbrio interior, sem esquecer da espiritualidade e da identidade. Para ela, uma das formas de aplicar isso é a prática da meditação.

Ela também reflete que, para quem já chegou na casa dos 50 anos, ressignificar o sentido de envelhecer vai muito além de uma mudança comum. “Nós podemos dizer que transitamos entre dois mundos, pois vivenciamos um mundo sem tecnologia e o mundo de hoje, com tantas inovações e mudanças de padrões de vida. O próprio mercado de trabalho está mudando esse olhar e valorizando as pessoas mais maduras”, pondera.

“Eu sou Ageless! Ainda tenho muitos planos e projetos de vida e não é a idade que irá me definir. O que me define é a minha positividade e estar de bem com a vida, buscando crescimento emocional e espiritual”, conclui.

(*Eva Pires e Lucas Quirino, estagiários sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)