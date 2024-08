Atividade física na melhor idade: Entenda como exercícios podem reverter efeitos do envelhecimento

Os benefícios da prática regular de exercícios físicos para os idosos são inúmeros. Entre eles, destacam-se a melhora na mobilidade, aumento da força muscular, maior flexibilidade e redução do risco de doenças crônicas como diabete, hipertensão e doenças cardiovasculares. Além disso, a atividade física contribui para a melhora do equilíbrio, diminuindo o risco de quedas, e para a saúde mental, ajudando a combater a depressão e a ansiedade.



Marilene da Silva Moreira, 67 anos, é um exemplo de como a prática de exercícios pode transformar a vida na terceira idade

A professora de educação física, Dori Pamplona, especialista em atividade física para idosos, enfatiza a importância de um programa de exercícios adequado para esta faixa etária. "A prática regular de atividades físicas pode retardar o processo de envelhecimento, melhorar a autonomia e proporcionar uma maior qualidade de vida aos idosos. É fundamental que os exercícios sejam adaptados às condições físicas e às necessidades individuais de cada pessoa, sempre com a orientação de um profissional qualificado", afirma Dori.

Marilene da Silva Moreira, 67 anos, é um exemplo de como a prática de exercícios pode transformar a vida na terceira idade. Ela começou a praticar musculação três vezes por semana, acompanhada de um profissional. “Eu era muito sedentária, mas após começar a fazer atividade física, senti mais energia, notei uma melhora na massa muscular e adquiri mais flexibilidade. Minha autoconfiança e autoestima também aumentaram bastante, e meu humor melhorou”, conta Marilene. Ela destaca que o maior desafio foi começar aos 65 anos, lidando com a necessidade de ganhar confiança e superar o medo. Seu conselho para quem está começando é: “Comecem o quanto antes! A atividade física ajuda a combater o ganho de peso, melhora o equilíbrio e reduz o cansaço. Associar exercícios a uma boa alimentação é fundamental.”







A prática regular de atividades físicas é uma poderosa aliada na prevenção de doenças comuns na melhor idade

A prática regular de atividades físicas é uma poderosa aliada na prevenção de doenças comuns na terceira idade. Os exercícios ajudam a controlar o peso, melhoram a circulação sanguínea e aumentam a densidade óssea, reduzindo o risco de osteoporose. Além disso, atividades físicas regulares podem retardar o declínio cognitivo, mantendo o cérebro ativo e saudável. A professora Dori Pamplona reforça que a escolha da atividade física deve ser adequada às condições de saúde de cada idoso. “É importante que os idosos consultem um médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios e que as atividades sejam supervisionadas por profissionais qualificados. A individualização dos treinos é crucial para garantir a segurança e a eficácia das atividades físicas”, enfatiza Dori.



A professora de educação física, Dori Pamplona, especialista em atividade física para idosos, enfatiza a importância de um programa de exercícios adequado para esta faixa etária

Exercícios x Efeitos do envelhecimento

Com o aumento da expectativa de vida, a preocupação com a qualidade ao longo dos anos se torna uma prioridade. A prática regular de atividades físicas surge como uma das principais aliadas para reverter os efeitos do envelhecimento e prevenir doenças na terceira idade. Diversas pesquisas científicas comprovam que se manter ativo pode melhorar significativamente a saúde física e mental dos idosos.

Um estudo realizado por especialistas da Amsterdam UMC apontou que a prática de exercícios físicos pode reverter o processo de envelhecimento, oferecendo uma nova perspectiva sobre os benefícios da atividade física. Publicada na revista científica Nature Aging, a pesquisa revela que um tipo de gordura, que se acumula em diversos tecidos do corpo conforme envelhecemos, pode ser reduzida por meio do exercício físico. "A ideia de que poderíamos reverter o envelhecimento é algo que há muito é considerado ficção científica, mas essas descobertas nos permitem entender muito mais sobre o processo de envelhecimento", afirma Riekelt Houtkooper, professor do laboratório de Doenças Genéticas Metabólicas da Amsterdam UMC. Georges Janssens, primeiro autor do artigo e professor assistente na Amsterdam UMC, acrescenta: "Ao compreender mais sobre o processo de envelhecimento, também podemos procurar novas formas de intervir".

Os pesquisadores explicam que estudos laboratoriais anteriores demonstraram a possibilidade de combater doenças relacionadas à idade interferindo em processos fundamentais que levam ao envelhecimento. No entanto, ainda há muitos mecanismos relacionados ao envelhecimento a serem descobertos. A equipe de pesquisadores investigou como a composição de lipídeos (gorduras) muda em ratos ao longo dos anos, analisando dez tecidos diferentes, incluindo músculos, rins, fígado e coração. Os resultados mostraram que um tipo de lipídio, chamado bis(monoacilglicero)fosfato (BMP), estava elevado em todos os tecidos dos roedores mais velhos, sugerindo um acúmulo dessa gordura durante o envelhecimento. Quando investigaram se isso também acontece em humanos, observaram que o acúmulo de BMP era visível nas biópsias musculares de idosos. Após uma intervenção que consistiu em uma hora de exercício por dia, houve uma diminuição dos níveis de BMP nos participantes fisicamente ativos.