Mercado de beleza masculina cresce em Belém

Houve um tempo em que os homens, em geral, se contentavam com um shampoo e um perfume. Agora, ir ao barbeiro é praticamente um evento. Aqui mesmo em Belém, já faz alguns anos, houve um boom de barbearias modernas, com serviço de bar, jogos de mesa, vídeo game, tv, internet, espaço para resenhar com os amigos e é claro, cortar o cabelo e cuidar da barba.

A capita paraense dispõe de dermatologia clínica e estética exclusiva para homens, e quem trabalha com o setor sabe que, há décadas, o embelezamento deixou de ser um tema supérfluo para dar lugar a uma série de oportunidades econômicas, da medicina estética à cosmetologia, entre outras áreas.

“Não vendemos corte de cabelo e barba, aqui proporcionamos experiências, nosso ambiente é confortável e seguro”, afirma Marcos Grecos, barbeiro profissional e sócio em uma barbearia na avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém.

Barbaterapia em alta

Marcos Grecos investe na barbearia e está otimista com o crescimento do mercado de beleza masculina. “Aqui na barbearia oferecemos diversos serviços, como por exemplo barbaterapia que está em alta”, destaca ele sobre o procedimento estético em que o cliente relaxa enquanto recebe cuidados na barba.

"Usamos o vapor de ozônio que é antibactericida, promove a hidratação da pele e deixa o pelo emoliente para fazer o barbear mais suave, indicamos principalmente para quem sofre com foliculite (inflamação capilar)”, diz Grecos referindo-se ao procedimento com uso do equipamento que libera vaporização que ajuda a abrir os poros, aumentar a oxigenação celular e contribui para a renovação e suavização da pele.

Em relação aos tipos de cortes, diz o cabeleireiro, “somos capacitados para atender todos os tipos de cabelos, temos as máquinas e produtos de excelente qualidade. Trabalhamos com pomadas modeladoras, shampoos, óleos em spray para barba, nosso carro-chefe são as pomadas com vários efeitos, pomada efeito Teia, efeito Matte, efeito Black e a pomada em pó”.

A busca do belo

A diversidade de produtos à mão da satisfação capilar dos homens, é apenas um simples exemplo do que aponta Denise Bernuzzi de Sant'Anna, a doutora em história, no livro ‘História da Beleza no Brasil’, (ano de 2014), em que narra os esforços masculinos e femininos para se tornar belo.

"Os homens apareciam com pouca frequência nos conselhos de beleza. Mas seria errôneo supor que eles não se preocupavam com a própria aparência. Cuidar da barba e do bigode, por exemplo, era tão importante quanto a escolha de um chapéu apropriado e a manutenção da limpeza dos calçados”, escreve Denise Sant'Anna, que tem estudos dedicados aos cuidados com a aparência ao longo do século XX.

Em pleno desenvolvimento, o mercado da beleza masculina motiva profissionais como Grecos. “Hoje em Belém a barbearia está em crescimento constante, nós estamos acompanhando de perto esse crescimento e investindo em qualidade e conforto. Estamos bem otimistas com esse mercado que tende a crescer mais e mais”, anima-se Marcos Grecos.