Consultoria fitness online é mercado promissor para educadores físicos em Belém

A consultoria fitness online tem se tornado uma opção viável para muitos que desejam manter a forma sem comprometer o orçamento. Segundo a personal trainer belenense Milena Martins, essa modalidade oferece treinos personalizados de acordo com as necessidades de cada aluno, permitindo que o acompanhamento ocorra independentemente da localização. “O aluno pode realizar os exercícios no horário que for mais conveniente, com toda a sequência de treinos e planilhas disponíveis online”, explica Milena, destacando a flexibilidade e acessibilidade.

Além de ser uma alternativa econômica, a consultoria online mantém a qualidade do serviço presencial.

“Os exercícios são corrigidos da mesma forma e os resultados dependem do esforço e comprometimento do aluno”, afirma Milena.

A consultoria online oferece uma solução para aqueles que não podem arcar com o custo de um personal trainer presencial, que pode chegar a R$ 700 mensais, enquanto os planos online variam entre R$ 150 e R$ 400 mensais.

Milena Martins, personal trainer, aponta para uma tela de computador onde há exercícios físicos sendo executados por uma aluna (Igor Mota | O Liberal)

Para os profissionais de educação física, a consultoria online também representa uma oportunidade de aumentar o faturamento. Milena ressalta que a flexibilidade de horário e a ausência de deslocamento permitem atender um número maior de alunos. “Com a consultoria online, é possível atender alunos de várias regiões, aumentando o alcance e, consequentemente, o lucro”, diz. A tecnologia, com aplicativos que ajudam a montar treinos e realizar avaliações físicas, é um facilitador essencial para essa modalidade.

No entanto, a ausência de um agente motivador físico pode ser um desafio. “O contato entre professor e aluno pode ser fragilizado pelo formato remoto, e a correção minuciosa dos exercícios em tempo real é mais difícil”, reconhece a personal trainer. Apesar disso, a relação pode ser mantida por meio de mensagens e vídeos, permitindo a correção e ajustes necessários. A personal enfatiza que essa modalidade é promissora e ideal para personal trainers que estão ingressando no mercado, desde que tenham uma base sólida no atendimento presencial.

Flexibilidade e custo-benefício

A contadora Vanessa Fonseca, 42, encontrou na consultoria online uma solução eficaz para suas necessidades específicas de saúde e fitness. Com condromalácia (um desgaste na cartilagem do joelho), Vanessa precisava de um treino adaptado que a academia tradicional não oferecia. “O preço acessível foi um fator determinante. A consultoria online me permitiu ter um treino personalizado e suporte constante, sem o alto custo de um personal presencial”, conta Vanessa.

Ela destaca a atenção individualizada que recebe.

“Posso filmar meu treino e enviar para minha personal, que me corrige e ajusta conforme necessário”, explica.

A contadora acredita que, apesar da ausência física do treinador, o suporte online é suficiente para suas necessidades, além de ser financeiramente mais viável. “Uma consultoria online custa entre R$ 200 e R$ 250 mensais, enquanto um bom personal trainer cobra de R$ 500 a R$ 700”, compara.

A flexibilidade de horários é outro ponto positivo. “Eu treino na hora que posso, sem precisar alinhar minha agenda com a de um personal trainer”, destaca. Essa liberdade permite que ela mantenha a disciplina nos treinos, algo que considera crucial para obter resultados. Vanessa também valoriza a possibilidade de contato constante com sua treinadora, que está disponível para esclarecer dúvidas e ajustar o treino conforme necessário.

Apesar de nunca ter tido um personal trainer presencial, Vanessa não sente que esteja perdendo em qualidade. “A consultoria online atende todas as minhas necessidades e me proporciona a mesma segurança de um acompanhamento presencial”, afirma. Para ela, a adaptação ao formato online foi natural e eficaz.

Prática legalizada

De acordo com o Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região (CREF18), a prática da consultoria fitness online é legalizada nos estados do Pará e Amapá e, desde a pandemia de Covid-19, ficou mais evidente. Andrezza Brito, gestora do CREF18/PA-AP, recomenda buscar profissionais formados e registrados no Conselho para garantir a segurança e eficácia dos treinamentos realizados de forma remota.

“Os profissionais de educação física podem se adaptar e se especializar para oferecer um serviço de qualidade no formato remoto, fazendo especializações, treinamentos e capacitação oferecidas por instituições sérias na área do treinamento físico, como o Instituto Biodelta, em São Paulo, que tem parceria com a USP, e o Sebrae”, acrescenta Andrezza.