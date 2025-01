Edital publicado: Concurso do MPU oferece vagas no Pará com salários de até R$ 13,9 mil

O Ministério Público da União (MPU) publicou nesta quarta-feira, 8 de janeiro, o edital de seu novo concurso público. O certame oferece 152 vagas imediatas para os cargos de técnico e analista, além da formação de cadastro reserva em diversas áreas. As oportunidades exigem nível superior e estão distribuídas entre vários estados, incluindo o Pará.

No estado, foram destinadas três vagas, todas para ampla concorrência: uma para o cargo de analista, uma para técnico administrativo, e outra para técnico em polícia institucional.

Os salários iniciais variam entre R$ 8.529,65 para técnicos e R$ 13.994,78 para analistas, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições começam no dia 13 de janeiro e seguem até 27 de fevereiro. A publicação do edital já havia sido confirmada pelo órgão em 1º de janeiro e despertou grande expectativa entre os interessados.

O concurso, que integra as metas de fortalecimento do MPU, terá seu processo seletivo conduzido pela entidade responsável, com provas objetivas e análise de títulos previstas no cronograma.