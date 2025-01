'Passa no Concurso' e “Afasta Liso': Grande Rio homenageia banhos de cheiro do Ver-o-Peso

A Grande Rio homenageará o estado do Pará no desfile deste ano na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”. Entre os destaques do desfile, a escola de samba terá uma ala dedicada aos tradicionais banhos de cheiro do Mercado do Ver-o-Peso, a maior feira ao ar livre da América Latina, localizada em Belém, capital paraense.

As fantasias que irão compor a ala receberam nomes criativos e simbólicos, como “Passa no Concurso”, “Chora nos Meus Pés”, “Afasta Homem Liso” e “Vence Tudo”. Os nomes foram definidos durante uma reunião realizada na madrugada desta terça-feira (28), que também discutiu os detalhes do desfile.

Os banhos de cheiro são uma tradição enraizada em Belém, no Pará. Eles consistem em misturas de ervas e essências vegetais com diferentes finalidades. Os banhos de descarrego são usados para limpeza energética, enquanto os banhos de atração prometem trazer saúde, amor, prosperidade e dinheiro.