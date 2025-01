‘Passa o Pix pra mim’: novo perfume do Ver-o-Peso chama atenção e promete ser sucesso de vendas

O Ver-o-Peso, um dos maiores símbolos de Belém, é conhecido não apenas pela diversidade de produtos, mas também pelos famosos perfumes místicos que atraem visitantes de todo o Brasil. Entre as opções tradicionais, como "Chega-te a mim", "Chora nos meus pés" e "Passa no concurso", surge agora o mais novo sucesso: o perfume "Passa o Pix pra mim", que já está chamando a atenção dos frequentadores do mercado.

Com promessas de atrair pagamentos de dívidas e trazer prosperidade financeira, o perfume é feito à base de plantas naturais com propriedades atrativas. Segundo os vendedores, ele é ideal para comerciantes e para quem busca dar um empurrãozinho no fluxo de dinheiro.

A área do Ver-o-Peso dedicada aos cheirinhos e ervas místicas é um dos maiores atrativos do local. Vidrinhos coloridos, banhos e perfumes prometem realizar desejos como atrair amor, saúde, sorte e prosperidade. O "Passa o Pix pra mim" já está ganhando espaço entre os clientes e tem tudo para entrar na lista dos produtos mais procurados.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)