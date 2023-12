Banhos de ‘descarrego’, ‘atrativos’ e ‘da Virada’ são os mais vendidos no Ver-o-Peso para o ano novo

Na véspera da chegada de 2024, a movimentação no setor de ervas e banhos de cheiro do Ver-o-Peso começou a se intensificar por volta das 9:30 da manhã deste domingo (31). Quem estava à procura de boas energias para a virada do ano, contou com a sugestão das erveiras e erveiros: além dos tradicionais banhos de descarrego e atrativos, também era possível encontrar o “Banho da Virada”, que reúne uma mistura de outros banhos em uma só garrafa, como: “Chora nos meus pés”, “Chega-te a mim” e “Chama da fortuna”.

O engenheiro Fábio Fonseca foi até a barraca da Mãe Tieta para acompanhar o sogro, em busca de ervas para o banho de atrativos. “A gente prepara a infusão, macera as ervas na água e toma o banho perto da meia-noite”, explica o microempresário Isaías Gomes, sogro de Fábio. Acostumados a preparar o banho para ser tomado em família, eles adquiriram um kit de ervas no valor de 40 reais, que incluía uma sacola de ervas e uma garrafa com o banho cheiroso de Ano Novo. “Amor e paz” é o que genro e sogro desejam para 2024.

O engenheiro Fábio Fonseca e o microempresário Isaías Gomes, genro e sogro, estavam comprando ervas para um banho em família na barraca da Mãe Tieta (Foto: Claudio Pinheiro | O Liberal)

Apesar do nome fantasia “Mãe Tieta”, o verdadeiro nome da erveira é Sandra Melo, que aprendeu o ofício ainda criança, com a mãe. “Pra nós, graças a Deus, o movimento está muito bom. Tenho meus clientes e vou trabalhar até acabar os meus materiais”, informou a comerciante. Ela explica a importância de fazer o ritual em sequência: “É pra tirar aquelas coisas ruins. Você toma o banho do pescoço pra baixo e vai se limpando. Depois que você tirar as energias negativas, é que vai tomar o banho do atrativo”, detalha. Na barraca, o combo do descarrego + atrativos estava sendo vendido a 20 reais.

O erveiro Fábio Caldeira trabalha há 30 anos no Ver-o-Peso e também herdou da mãe, dona Dudu, a sabedoria para lidar com as ervas. Ele reforça a sequência correta dos banhos, comercializados também em um combo, no valor de 20 reais: “Os banhos que saem mais nessa época são do descarrego, inclusive para limpeza da casa. Tira inveja, sai tudo. Depois, joga o atrativo, que leva Chama Dinheiro, manjericão e atrai muitas coisas boas”, assegura o comerciante. Neste último dia de 2023, a barraca n. 71, de dona Dudu, irá funcionar até às 18h.

A chef de cozinha Laura Cursino, 58 anos, preferiu adquirir o Banho da Virada (Foto: Claudio Pinheiro | O Liberal)

A chef de cozinha Laura Cursino é natural da Ilha Grande, próximo a Cametá, no Pará, e estava morando fora do Pará há alguns anos. Ela conta que vai passar o réveillon em Belém pela primeira vez. “Tô achando a cidade vazia, mas eu gosto da tranquilidade", avalia. Em dúvida se levaria o combo do descarrego + atrativo, ela preferiu adquirir apenas o Banho da Virada: “Eu não conheço todas as ervas, a erveira que colocou esse completo pra mim”, revelou Laura, que irá dividir o banho com a irmã e a amiga. “Por volta das 20h, quando a ceia estiver pronta, com calma, a gente toma o banho”, finaliza.