Ano Novo: Conheça 4 rituais poderosos para atrair dinheiro e sucesso em 2025

Com a chegada de um novo ano, surge a chance de recomeçar, deixando para trás hábitos e energias que já não contribuem para nossa evolução. Pequenos gestos e rituais carregados de significado podem renovar o campo energético, preparando você para alcançar suas metas e realizar sonhos em 2025.

A taróloga Isabel Fogaça explica que as energias devem estar voltadas para o futuro, reforçadas por palavras de afirmação ao universo. “Tudo começa com o nosso pensamento. Temos um poder enorme com as vibrações que emitimos. Quando pensamos positivamente e desejamos com intensidade, abrimos portas para a prosperidade. A chave está em cultivar bons pensamentos para atrair boas energias”, afirma.

Confira os quatro rituais sugeridos pela taróloga para transformar sua energia e atrair dinheiro e sucesso no próximo ano!

1. Evite palavras negativas e brigas no dia a dia:

Reclamações constantes e discussões dentro de casa podem "sujar" o campo energético, drenando boas vibrações e criando um ambiente de estagnação. Cultive pensamentos positivos e use palavras afirmativas para que o universo entenda que você merece prosperar em 2025.

2. Banho de sal grosso seguido de banho de alecrim:

Esses banhos simples ajudam a renovar as energias, eliminando as negativas e atraindo prosperidade.

Banho de sal grosso:

Ferva 1 litro de água com um punhado de sal grosso.

Deixe amornar e teste uma pequena quantidade no punho para verificar alergias.

Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo no momento da virada do ano ou logo após.

Atenção: o banho de sal grosso é muito poderoso, retirando tanto energias negativas quanto positivas. Por isso, deve ser feito no máximo a cada quatro meses e sempre seguido de um banho energético.

Banho de alecrim:

Ferva 1 litro de água com um punhado de alecrim.

Após o banho de sal grosso, jogue a água do pescoço para baixo para repor as boas energias.

3. Coloque uma folha de louro na carteira:

Este ritual clássico atrai dinheiro e prosperidade. Pegue uma folha de louro, fresca ou seca, e guarde-a dentro da carteira durante o ano inteiro.

4. Faça uma defumação com canela em casa:

A canela tem uma vibração quente, capaz de atrair dinheiro e amor.

Acenda um pau de canela ou um incenso de canela e passe pelo ambiente, sempre do fundo da casa para a entrada, com portas e janelas abertas.

Enquanto realiza o ritual, mentalize boas energias ou faça uma oração.