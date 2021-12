Paraense viraliza ao indicar banho de ervas 'Chora No Meu Charque' para atrair amor em 2022

No Révellion, os banhos de ervas vendidos no Mercado do Ver-O-Peso, em Belém, são muito buscados por pessoas que desejam atrair boas energias para o campo profissional. No entanto, quem ainda ganha maior destaque são os perfumes afrodisíacos que prometem uma vida amorosa ativa. Por isso, nesta terça-feira (28), uma publicação viralizou nas redes sociais, ao indicar o atrativo ‘‘Chora No Meu Charque '' como opção para quem quer atrair amor no próximo ano.

VEJA MAIS

Na postagem, é possível ver uma foto de alguém segurando o vidrinho da essência, que é conhecida por “atrair” ex-parceiros com quem a pessoa que usar - em sua maioria mulheres - teve um antigo amor e, agora, deseja reatar. “Agora sim! Pode vir 2022, estou preparada!”, escreveu a administradora da página, na legenda.

Os internautas ficaram animados com a indicação do produto e afirmam que vão comprar para iniciar 2022 com o pé direito no quesito amoroso. “Vai lá no Veropa pegar o nosso antes que acabe!”, disse uma. “Esse é poderoso”, escreveu um segundo.