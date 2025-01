Confira os 11 perfumes atrativos do Ver-o-Peso com as funções mais inusitadas

O Ver-o-Peso, um dos maiores cartões-postais de Belém, segue conquistando turistas e moradores locais não apenas pela sua variedade de produtos, mas também pelos famosos perfumes atrativos. Entre as fragrâncias tradicionais, como "Chega-te a mim" e "Passa no concurso", a criatividade dos vendedores deu origem a uma nova leva de nomes e funções inusitadas que têm arrancado risadas e despertado curiosidade de quem passa pelo local.

Com promessas de atrair amor, sorte e dinheiro, os vidrinhos coloridos ganham destaque no mercado místico do Ver-o-Peso. Após o sucesso do perfume "Passa o Pix pra mim", surgiram outras opções inesperadas. O "Chama gringo", por exemplo, já se tornou queridinho entre quem busca um namorado de outro país, especialmente com a COP 30 se aproximando e trazendo visitantes de várias partes do mundo para a capital paraense.

A mistura dos perfumes é quase um segredo bem guardado pelos vendedores. Alguns frascos contêm essências de plantas naturais com "propriedades atrativas", enquanto outros apenas possuem aromas diferenciados. Além do charme das promessas mágicas, os nomes chamativos são um atrativo à parte.

Confira alguns dos nomes mais inusitados que você pode encontrar no Ver-o-Peso:

Chama gringo

Perfume atrativo "Chama gringo". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

As do job

Perfume atrativo "As do job". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

Velho da lancha

Perfume atrativo "Velho da lancha". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

Chora no meu charque

Perfume atrativo "Chora no meu charque". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

Chama negão

Perfume atrativo "Chama Negão". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

Amansa patrão

Perfume atrativo "Amansa patrão". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

Chifre de rico não tem perdão

Perfume atrativo "Chifre de rico não tem perdão". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

Chama sapatão

Perfume atrativo "Chama sapatão". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

Pega rapariga

Perfume atrativo "Pega rapariga". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

Afasta mulher que pede Pix

Perfume atrativo "Afasta mulher que pede Pix". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

Pega veado

Perfume atrativo "Pega veado". (Hannah Franco / Especial OLiberal)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)