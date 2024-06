Erveiras do Ver-o-Peso ensinam simpatias para arrumar um amor até o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados será comemorado na próxima quinta-feira (12) e as vendedoras de ervas, famosas erveiras do Complexo do Ver-O-Peso, em Belém, deram dicas de atrativos e simpatias para quem ainda tem esperança de encontrar um amor para comemorar o dia dos apaixonados.

A erveira Carolina Barros, deu a primeira opção de atrativo que é denominado de Chama Namorado Rico. Segundo Carolina, o atrativo é excelente para quem ainda não tem um amor e quer encontrá-lo. "É para abrir os caminhos para o amor, para desencalhar, para chamar e para segurar", diz a vendedora. A segunda opção de atrativo dada pela erveira é a Chora Nos Teus Pés, que segundo ela serve para unir, para ficar nos pés da pessoa.

Erveira Carolina Barros (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Um pouco mais a frente, tem a banca da erveira Fabiana Araújo, a primeira opção dada pela vendedora foi o Atrativo do Amor. "Nesse já tem tudo, agarradinho, carrapatinho, chega-te a mim, chora nos teus pés, vai e volta. Pra quem quer o amor de volta, ele também funciona, pega o nome da pessoa, escreve sete vezes, bota um pouco de açúcar que ele volta chorando nos teus pés", explica.

Erveira Fabiana Araújo (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Já que as opções são para quem quer "desencalhar", a vendedora tem o atrativo Desencalha Minha Amiga. "Ninguém morre solteiro em Belém do Pará, vem aqui que a gente desencalha. Temos também o Faz o Homem Comer na Minha Mão e o Chora nos Teus Pés, que ele vai ficar chorando nos teus pés. Se tu não desencalhar com esse, pode entrar para o convento e virar freira", brinca Fabiana.

Na barraca da Beth Cheirosinha, a primeira opção da erveira também foi o Atrativo do Amor e a segunda foi a novidade do Perfume do Santo Antônio. "Usa que nem um perfume, logo fixando o pensamento no amor. Lógico, um amor poderoso, endinheirado quem sabe né? Bonito, elegante. Santo Antônio casamenteiro véspera do dia dos namorados é para tomar esse banho", diz Beth.

Erveira Beth Cheirosinha (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Para quem quer um novo amor, a erveira explica que o Atrativo do Amor é um excelente pedido." Ele tem o faz querer quem não te quer, pega e não te larga, vai buscar quem tá longe e o queira ounão queira, ele vai ter que me querer", finaliza Beth.