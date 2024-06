Dia dos Namorados: confira 7 lugares para jantar com seu amor em Belém

O Dia dos Namorados está se aproximando e o clima de romance toma conta da cidade. Para tornar a data ainda mais especial, os apaixonados já estão se procurando um lugar para comemorar a data em grande estilo, com um jantar delicioso, música ao vivo e ambiente romântico. Pensando nisso, o OLiberal preparou uma lista com 7 lugares incríveis para você levar seu amor em Belém.

1. Flor do Grão Pará

Restaurante Flor do Grão Pará (Reprodução/Instagram)

O Restaurante Flor do Grão Pará oferece um ambiente clássico paraense com um toque romântico especial. No cardápio, você encontrará pratos típicos da culinária paraense e nordestina, além de opções gourmet e deliciosos drinks. Mesmo sem um menu exclusivo para o Dia dos Namorados, o local conta com um cardápio com preços acessíveis, que inclui entradas, espetinhos, pratos principais, porções de açaí e risotos. Para tornar a data ainda mais especial, o restaurante terá música ao vivo durante todo o dia, do almoço ao jantar.

Endereço: Tv. 09 de Janeiro (esquina com Caripunas)

2. Bitita Bistrô e Eventos

Bitita Bistrô & Eventos (Reprodução/Instagram)

O Bitita Bistrô se destaca por seu ambiente acolhedor e romântico, perfeito para um encontro a dois. Para o Dia dos Namorados, eles prepararam um menu especial com entrada, prato principal, sobremesa e uma bebida à sua escolha, entre uma garrafa de vinho ou espumante. No dia 12 de junho, o local estará decorado com temática romântica e contará com música ao vivo para embalar o seu jantar. Para aproveitar esse ambiente aconchegante, o restaurante oferece reservas para o casal no valor de R$ 350.

Endereço: Av. Braz de Aguiar, nº 948, próximo a Generalíssimo

3. Engenho Dedé

Engenho Dedé (Reprodução/Instagram)

O Restaurante Engenho Dedé, localizado no Shopping Boulevard, já é um destino clássico para casais que desejam celebrar o Dia dos Namorados em grande estilo. Para a data, o restaurante preparou três opções de combos especiais para você escolher, incluindo uma garrafa de espumante. Os combos incluem entrada, prato principal para duas pessoas e sobremesa. O valor por casal é de R$ 299,90 e as reservas podem ser feitas com antecedência.

Endereço: Shopping Boulevard, Piso 1

4. The Wine

The Wine (Reprodução/Instagram)

O The Wine é outro restaurante que oferece um ambiente clássico e romântico para celebrar o Dia dos Namorados. O local preparou um menu e uma programação especial para os apaixonados, com uma tábua de frios com queijos e pães, entrada, prato principal, sobremesa e música ao vivo com um saxofonista. O valor da reserva e do combo é de R$ 250,00 por pessoa.

Endereço: Alcindo Cacela, 1848. Interior do supermercado "Mais Barato Alcindo Cacela"

5. Pizza do Fábio

Pizza do Fábio (Reprodução/Instagram)

Para quem prefere um jantar mais informal, a Pizza do Fábio também oferece uma programação especial para o Dia dos Namorados. No dia 12 de junho, as pizzas artesanais da casa terão formato de coração, tornando a data ainda mais romântica. O menu especial inclui taças de espumante, entrada, pizza de 35 cm, bebidas e sobremesas. Além disso, as mesas estarão decoradas e haverá música ao vivo para animar o ambiente. O menu exclusivo custa R$ 280 por casal. As reservas devem ser feitas com antecedência e com pagamento antecipado.

Endereço: Rua João Balbi, n° 263, Umarizal

6. Manga Itália

Manga Itália (Reprodução/Instagram)

Se você busca uma opção de jantar romântico com culinária italiana, o Restaurante Manga Itália é a escolha ideal. O local oferece diversos pratos da culinária italiana, alguns com um toque paraense, como o bolinho de maniçoba, e uma variedade de opções gourmet. Além disso, o restaurante possui um cardápio de vinhos para você brindar. As reservas antecipadas já estão disponíveis.

Endereço: Travessa Souza Franco, Nº 626, Ponta Grossa, Icoaraci

7. Porto Ver-o-Rio

Porto Ver-o-Rio (Reprodução/Instagram)

Que tal surpreender seu amor com um jantar romântico à beira do rio? O Restaurante Porto Ver-o-Rio oferece um ambiente lindo e romântico ao ar livre, além da opção de um ambiente climatizado. No Dia dos Namorados, o local contará com música ao vivo e um menu especial com entrada, prato principal e sobremesa pelo valor de R$ 300 por casal.

Endereço: Av. Marechal Hermes, nº 759, Complexo Ver-o-Peso

*Hanna Franco, estagiária, sob à supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com