Dia dos Namorados: conheça 5 filmes românticos disponíveis em streaming; veja trailers

O Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, é recheado de programações especiais entre os casais. Entre elas, ver um filme com o grande amor é uma das escolhas mais certeiras. Conheça cinco filmes românticos disponíveis em streaming para assistir com a sua paixão.

“Amor à Primeira Vista” (Netflix)

Sinopse: Ao perder o voo para Londres, Hadley (Haley Lu Richardson) conhece o britânico Oliver (Ben Hardy). No mesmo instante, uma conexão forte entre os dois surge. No voo longo rumo às terras inglesas, o tempo passa em um piscar de olhos. Ao chegarem na cidade, Hadley e Oliver se separam no aeroporto, mas tentam se encontrar em meio ao caos londrino.

Classificação: 12 anos

Duração: 1h31

“O Amor Mandou Mensagem” (Max)

Sinopse: Após perder o noivo, Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) costuma enviar mensagens ao número que pertencia ao homem. Sem saber que o número foi transferido para o jornalista Rob Burns (Sam Heughan). Intrigado e cativado pelas mensagens românticas, ele aproveita a oportunidade de escrever o perfil da cantora Celine Dion para pedir conselhos. Rob aprender como pode conhecer Mira e conquistar seu coração.

Classificação: 12 anos

Duração: 1h45

“A Outra Zoey” (Prime Video)

Sinopse: Zoey Miller (Josephine Langford) é uma universitária superinteligente e totalmente desinteressada na área romântica. A vida da jovem muda completamente quando o capitão do time de futebol masculino, Zach (Drew Starkey), tem amnésia e a confunde com a namorada. Para se aproximar de Miles (Archie Renaux), primo de Zach, Zoey se junta à família dele durante um final de semana em uma viagem de esqui. Fingindo ser a namorada dele, ela fica presa entre os dois e passa a questionar suas motivações.

Classificação: 14 anos

Duração: 1h26

“Amor & Outras Drogas” (Star+)

Sinopse: O garanhão sem limites Jamie Randall (Jake Gyllenhaal) é demitido do cargo de vendedor e passa a trabalhar em um grande laboratório da indústria farmacêutica. Para vender os medicamentos, ele precisa abordar médicos e convencê-los a prescrever os produtos aos pacientes. Durante uma visita, Jamie conhece Maggie Murdock (Anne Hathaway), de 26 anos. Apesar da idade, ela sofre com Parkinson. Por achá-la atraente, ele investe em uma possível relação e logo descobre algo mais profundo, enquanto Maggie se fecha para o amor.

Classificação: 16 anos

Duração: 1h52

“Eduardo e Mônica“ (Globoplay)

Sinopse: Brasília, 1980. Uma série de acontecimentos leva Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica (Alice Braga) em uma festa estranha com gente esquisita. Mesmo com as grandes diferenças, eles se apaixonam e despertam curiosidade um no outro. Gostos incompatíveis, signos distintos e idades distantes levam todos a acreditar que o relacionamento jamais daria certo. Por outro lado, o amor de Eduardo e Mônica parece superar tudo.

Classificação: 14 anos

Duração: 1h54

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)