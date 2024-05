Saiba quanto custa almoçar no Ver-o- Peso; Pratos variam de R$20,00 a R$135,00

O Mercado do Ver-o-Peso é um dos pontos de almoços e passeios dos paraenses e dos turistas. A reportagem foi até o espaço reservado às boieiras e verificou que os pratos com peixes são os mais procurados e os valores variam entres os boxes, mas para quem quer saborear uma comida paraense na beira do rio pode gastar entre R$ 20,00 a R$ 135,00.

Regina Gomes de Almeida trabalha como boieira há 34 anos, na barraca Estraçalha Corações, e diz que a preferência do público é pelo peixe com açaí. No cardápio, ela oferece pratos para uma pessoa, que é o famoso prato feito, mas também oferece pratos para 10 pessoas. "Nós temos uma variedade, mas a preferência do público é pelos peixes. Temos pescada branca, amarela, gó e entre outros", explica Regina.

O peixe frito para uma pessoa está R$30,00 e a dose do açaí custa R$ 15,00, no boxe da Regina. Uma refeição mista para 10 pessoas está R$135,00. Além dos peixes, Regina oferece carne assada, chapa mista, frango caipira e entre outros.

No box do Pedro Castro, que trabalha no boxe há 38 anos, conta que os principais pratos do seu cardápio é o peixe com camarão, o pirarucu e carne assada. A procura maior em sua barraca é pelo prato feito, que custa R$25,00. Mas ele disse que dependendo da negociação, cobra até R$20,00 para os clientes.

Mas ele acrescenta que na sua barraca os pratos sempre são bem servidos e que o prato para dois serve três e assim por diante. "Aqui os meus pratos são bem servidos, as pessoas saem satisfeitas", conta Pedro.

Na barraca da Kelry Santos, que atua no Ver-o-Peso há 10 anos, ela oferece pratos com peixe e entre outras proteínas animal. Mas ela destaca que a saída maior é do peixe com açaí, que custa R$ 50,00 e charque com açaí, que custa R$ 40,00.

"A gente tem o cardápio, mas também improvisamos de acordo como pede o cliente. O importante é vender", acrescenta a boieira.

A área das boieiras é composta por aproximadamente 60 boxes, onde concentra pessoas diariamente para refeições com a cara do Pará.