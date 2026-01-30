Listão da UFPA 2026 será divulgado nesta sexta-feira (30); veja o horário

O listão dos aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) de 2026 será publicado nesta sexta-feira (30). De acordo com a instituição, os candidatos poderão conferir o resultado a partir das 15h15, por meio do site oficial listao.ufpa.br.

A divulgação do resultado é um dos momentos mais aguardados pelos estudantes paraenses. Antes da liberação dos nomes no sistema, a gestão da UFPA e os organizadores do PS 2026 realizarão uma entrevista coletiva para apresentar os dados gerais desta edição. O encontro com a imprensa está marcado para as 14h30, no auditório do Hall da Reitoria, no campus de Belém.

Para quem não puder comparecer ao campus, a universidade confirmou que haverá transmissão ao vivo da coletiva pelo canal oficial da UFPA no YouTube. O ritual de divulgação segue a tradição de anos anteriores, culminando com a explosão de alegria dos novos calouros na capital e no interior do Estado.

Saiba como consultar o resultado do Processo Seletivo

A orientação para os candidatos é que fiquem atentos ao horário e certifiquem-se de ter acesso estável à internet no momento do anúncio. A página do listão costuma registrar um alto volume de acessos simultâneos. "Conquistaste o teu lugar!", celebrou a universidade em comunicado oficial sobre a finalização do certame.

Cronograma do Listão UFPA 2026

14h30: Início da entrevista coletiva com a gestão da UFPA (Auditório da Reitoria)

15h15: Liberação oficial do listão de aprovados no site

Onde consultar: listao.ufpa.br

Transmissão: Canal da UFPA no YouTube