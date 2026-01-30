Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Listão da UFPA 2026 será divulgado nesta sexta-feira (30); veja o horário

Resultado do Processo Seletivo estará disponível a partir das 15h15. Reitoria da universidade fará coletiva antes da liberação dos nomes.

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Thiago Gomes / O Liberal)

O listão dos aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) de 2026 será publicado nesta sexta-feira (30). De acordo com a instituição, os candidatos poderão conferir o resultado a partir das 15h15, por meio do site oficial listao.ufpa.br.

A divulgação do resultado é um dos momentos mais aguardados pelos estudantes paraenses. Antes da liberação dos nomes no sistema, a gestão da UFPA e os organizadores do PS 2026 realizarão uma entrevista coletiva para apresentar os dados gerais desta edição. O encontro com a imprensa está marcado para as 14h30, no auditório do Hall da Reitoria, no campus de Belém.

Para quem não puder comparecer ao campus, a universidade confirmou que haverá transmissão ao vivo da coletiva pelo canal oficial da UFPA no YouTube. O ritual de divulgação segue a tradição de anos anteriores, culminando com a explosão de alegria dos novos calouros na capital e no interior do Estado.

Saiba como consultar o resultado do Processo Seletivo

A orientação para os candidatos é que fiquem atentos ao horário e certifiquem-se de ter acesso estável à internet no momento do anúncio. A página do listão costuma registrar um alto volume de acessos simultâneos. "Conquistaste o teu lugar!", celebrou a universidade em comunicado oficial sobre a finalização do certame. 

Cronograma do Listão UFPA 2026

14h30: Início da entrevista coletiva com a gestão da UFPA (Auditório da Reitoria)

15h15: Liberação oficial do listão de aprovados no site

Onde consultar: listao.ufpa.br

Transmissão: Canal da UFPA no YouTube

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

listão ufpa 2026

vestibular
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

VESTIBULAR

Listão da UFPA 2026 será divulgado nesta sexta-feira (30); veja o horário

Resultado do Processo Seletivo estará disponível a partir das 15h15. Reitoria da universidade fará coletiva antes da liberação dos nomes.

30.01.26 8h13

PROSEL 2026

Listão UFPA 2026: confira os aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral

Resultado do Processo Seletivo 2026 da Universidade Federal do Pará pode ser consultado no site oficial da universidade

30.01.26 14h39

LISTÃO

Listão UFPA 2026: veja os aprovados nos cursos mais concorridos

Universidade divulga nesta sexta-feira (30) os nomes dos estudantes com as maiores notas em graduações disputadas no processo seletivo

30.01.26 15h10

GRADUAÇÃO

Listão da Ufra: confira quando será o resultado pelo Sisu 2026

A instituição oferece ainda duas outras formas de ingresso: o Processo Seletivo Próprio e o Processo Seletivo Especial voltado para Pessoas Transgênero

16.01.26 17h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda