Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Jonas Sulzbach é acusado de homofobia em discussão com Juliano Floss

Estadão Conteúdo

A polêmica envolvendo Jonas Sulzbach ganhou novos desdobramentos fora do Big Brother Brasil 26. No fim da tarde dessa segunda-feira, 2, a Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo protocolou uma queixa-crime no Ministério Público do Estado de São Paulo, acusando o participante de homofobia.

A denúncia se refere a expressões utilizadas por Jonas durante uma discussão com Juliano Floss, logo após a formação do terceiro Paredão da temporada. O episódio teve ampla repercussão nas redes sociais e passou a ser analisado fora do contexto do jogo.

Procurada pelo Estadão para comentar a acusação, a equipe de Jonas não retornou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Entenda como começou a discussão

O desentendimento teve início na sala da casa, quando Juliano dançava com Babu e fez um comentário em tom de provocação: "Peida, não, hein? Tem que ter coragem". Jonas, que passava pelo local, entendeu que a fala era direcionada a ele e reagiu: ""Coragem é o que não tem aqui mesmo."

A troca de farpas se intensificou quando Juliano ironizou a reação do rival, chamando-o de "afetado". A discussão escalou rapidamente e precisou da intervenção de Leandro. Durante o bate-boca, Jonas disparou frases como "infanto-juvenil' e "vai, juvena", o que gerou nova reação de Juliano, que criticou a postura do colega e o tom considerado infantil dos argumentos.

Mesmo após serem separados, as provocações continuaram. Jonas voltou a se referir ao dançarino com o termo "loirinha", expressão que se tornou o centro da controvérsia.

Equipe de Juliano acusa homofobia

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a equipe de Juliano Floss classificou as falas como homofóbicas e afirmou que o episódio não foi isolado. Segundo os representantes, Jonas recorreu novamente a adjetivos femininos como forma de ataque, algo que já teria ocorrido anteriormente em discussões com outros participantes.

"A homofobia está ligada ao modo como as pessoas percebem as diferenças entre homens e mulheres", diz um trecho da nota. Para a equipe, o uso desses termos reforça estereótipos de gênero e associa características femininas a algo pejorativo.

O posicionamento também ressalta que Juliano é heterossexual e critica a tentativa de desqualificação por meio de rótulos, o fato de alguém acreditar que chamar outro homem de "loirinha" seja ofensivo, segundo o texto, diz mais sobre quem ofende do que sobre quem é ofendido.

Com a formalização da queixa-crime, o episódio ultrapassa os limites do reality show e passa a ter possíveis desdobramentos jurídicos. Até o momento, a equipe de Jonas Sulzbach não se manifestou oficialmente sobre a acusação.

Marina Sena reage

A cantora Marina Sena, namorada de Juliano Floss, reagiu nas redes sociais após a repercussão do comentário feito por Jonas. Em publicação no X, Marina disparou: "Jonas, você é o modelo falido de homem, caiu em desuso, sinto muito", frase que rapidamente viralizou e gerou apoio de fãs.

Marina Sena e Juliano Floss assumiram o namoro em julho de 2024 e, desde então, a cantora tem se mostrado presente e defensora do companheiro. Com frequência, ela publica vídeos e mensagens comentando a participação de Juliano no reality, além de falar abertamente sobre a saudade e o orgulho que sente do namorado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/BBB 26/JONAS SULZBACH/ACUSAÇÃO/HOMOFOBIA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1

02.02.26 18h47

DEU RUIM

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

02.02.26 12h30

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

MÚSICA

Xande de Pilares lança ‘Nos Braços do Povo Vol. 2’ e celebra parceria em single para Maria Bethânia

O cantor e compositor apresenta seu mais novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro. Além disso, o artista acaba de ter a inédita "Vera Cruz" gravada pela icônica Maria Bethânia

02.02.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

02.02.26 9h16

BBB26

BBB 26: Edilson Capetinha cogita desistir do reality após desabafo com aliados

03.02.26 8h34

CULTURA

Pará se despede de Heliana Barriga, escritora que ensinou gerações amazônicas a gostar de ler a vida

Aos 75 anos de idade, a autora sofreu uma parada cardíaca nessa segunda (2); velório transcorre no Teatro Waldemar Henrique, no centro de Belém

03.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda