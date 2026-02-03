BBB 26: Jonas Sulzbach é acusado de homofobia em discussão com Juliano Floss

A polêmica envolvendo Jonas Sulzbach ganhou novos desdobramentos fora do Big Brother Brasil 26. No fim da tarde dessa segunda-feira, 2, a Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo protocolou uma queixa-crime no Ministério Público do Estado de São Paulo, acusando o participante de homofobia.

A denúncia se refere a expressões utilizadas por Jonas durante uma discussão com Juliano Floss, logo após a formação do terceiro Paredão da temporada. O episódio teve ampla repercussão nas redes sociais e passou a ser analisado fora do contexto do jogo.

Procurada pelo Estadão para comentar a acusação, a equipe de Jonas não retornou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Entenda como começou a discussão

O desentendimento teve início na sala da casa, quando Juliano dançava com Babu e fez um comentário em tom de provocação: "Peida, não, hein? Tem que ter coragem". Jonas, que passava pelo local, entendeu que a fala era direcionada a ele e reagiu: ""Coragem é o que não tem aqui mesmo."

A troca de farpas se intensificou quando Juliano ironizou a reação do rival, chamando-o de "afetado". A discussão escalou rapidamente e precisou da intervenção de Leandro. Durante o bate-boca, Jonas disparou frases como "infanto-juvenil' e "vai, juvena", o que gerou nova reação de Juliano, que criticou a postura do colega e o tom considerado infantil dos argumentos.

Mesmo após serem separados, as provocações continuaram. Jonas voltou a se referir ao dançarino com o termo "loirinha", expressão que se tornou o centro da controvérsia.

Equipe de Juliano acusa homofobia

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a equipe de Juliano Floss classificou as falas como homofóbicas e afirmou que o episódio não foi isolado. Segundo os representantes, Jonas recorreu novamente a adjetivos femininos como forma de ataque, algo que já teria ocorrido anteriormente em discussões com outros participantes.

"A homofobia está ligada ao modo como as pessoas percebem as diferenças entre homens e mulheres", diz um trecho da nota. Para a equipe, o uso desses termos reforça estereótipos de gênero e associa características femininas a algo pejorativo.

O posicionamento também ressalta que Juliano é heterossexual e critica a tentativa de desqualificação por meio de rótulos, o fato de alguém acreditar que chamar outro homem de "loirinha" seja ofensivo, segundo o texto, diz mais sobre quem ofende do que sobre quem é ofendido.

Com a formalização da queixa-crime, o episódio ultrapassa os limites do reality show e passa a ter possíveis desdobramentos jurídicos. Até o momento, a equipe de Jonas Sulzbach não se manifestou oficialmente sobre a acusação.

Marina Sena reage

A cantora Marina Sena, namorada de Juliano Floss, reagiu nas redes sociais após a repercussão do comentário feito por Jonas. Em publicação no X, Marina disparou: "Jonas, você é o modelo falido de homem, caiu em desuso, sinto muito", frase que rapidamente viralizou e gerou apoio de fãs.

Marina Sena e Juliano Floss assumiram o namoro em julho de 2024 e, desde então, a cantora tem se mostrado presente e defensora do companheiro. Com frequência, ela publica vídeos e mensagens comentando a participação de Juliano no reality, além de falar abertamente sobre a saudade e o orgulho que sente do namorado.