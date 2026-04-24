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Cantor Leonardo sofre acidente em pescaria e vai para hospital

Artista escorregou em embarcação no Pantanal, fez exames em Goiânia e esposa publicou vídeo de internamento

O Liberal

O cantor Leonardo foi levado ao Hospital Albert Einstein, em Goiânia, nesta sexta-feira, 24, após sofrer um acidente durante uma pescaria. O artista apareceu com o olho roxo e relatou ter escorregado em um barco de pesca, sendo submetido a exames, incluindo uma tomografia.

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, divulgou um vídeo do cantor no hospital. Na gravação, o próprio artista brincou com a situação, perguntando: "Vocês acham que vida de pescador é fácil?"

Detalhes do acidente e o susto da esposa

O próprio cantor Leonardo detalhou que o incidente aconteceu enquanto pescava no Pantanal, durante o período noturno. A esposa, Poliana Rocha, também falou sobre o momento: "Vocês não imaginam o susto que eu levei".

Após a realização dos exames, o cantor informou que seguiria viagem para o Paraná, conforme planejado.

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MÚSICA/LEONARDO/ACIDENTE/BARCO
Cultura
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