Cantor Leonardo é internado e esposa explica o motivo nas redes sociais

O cantor Leonardo foi hospitalizado na manhã desta segunda-feira (8/12) no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. A notícia foi confirmada por sua esposa, Poliana Rocha, que explicou o motivo da internação nas redes sociais.

Em suas redes sociais, Poliana Rocha compartilhou imagens do cantor deitado em uma maca, recebendo soro na veia. A influenciadora e jornalista esclareceu que o marido foi internado devido a um quadro de diarreia, que o levou à desidratação.

Poliana Rocha detalha motivo da internação

Afirmando a necessidade de afastar especulações, Poliana fez uma brincadeira antes de revelar o diagnóstico. “Será que é ressaca? Só que não!”, declarou. Segundo ela, o atendimento médico visou apenas a reposição de líquidos e cuidados preventivos.

Acompanhamento e cuidado

Momentos antes da internação, Poliana havia publicado um vídeo mostrando o casal dentro de um carro, possivelmente a caminho do hospital. Na gravação, Leonardo aparecia no banco do passageiro enquanto ela acompanhava o marido, com a legenda: “Acompanhando o marido”.

Apesar do susto, Poliana Rocha garantiu que o cantor sertanejo segue bem. A internação foi uma medida preventiva para garantir a recuperação completa de Leonardo após o episódio de desidratação.