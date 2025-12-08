Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantor Leonardo é internado e esposa explica o motivo nas redes sociais

Poliana fez uma brincadeira antes de revelar o diagnóstico: “Será que é ressaca? Só que não!”

O Liberal
fonte

Poliana Rocha compartilhou foto do marido, Leonardo, internado (Instagram @poliana e @leonardo)

O cantor Leonardo foi hospitalizado na manhã desta segunda-feira (8/12) no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. A notícia foi confirmada por sua esposa, Poliana Rocha, que explicou o motivo da internação nas redes sociais.

Em suas redes sociais, Poliana Rocha compartilhou imagens do cantor deitado em uma maca, recebendo soro na veia. A influenciadora e jornalista esclareceu que o marido foi internado devido a um quadro de diarreia, que o levou à desidratação.

Poliana Rocha detalha motivo da internação

Afirmando a necessidade de afastar especulações, Poliana fez uma brincadeira antes de revelar o diagnóstico. “Será que é ressaca? Só que não!”, declarou. Segundo ela, o atendimento médico visou apenas a reposição de líquidos e cuidados preventivos.

VEJA MAIS

image Leonardo fala sobre longevidade no sertanejo e agradece carinho do público paraense
Cantor lança projeto “Minha História Sem Fim”

image VÍDEO: Zé Felipe gera polêmica ao aparecer dirigindo com filho no colo
Cantor compartilhou vídeo com o caçula, José Leonardo, mas recebeu críticas por suposta imprudência

Acompanhamento e cuidado

Momentos antes da internação, Poliana havia publicado um vídeo mostrando o casal dentro de um carro, possivelmente a caminho do hospital. Na gravação, Leonardo aparecia no banco do passageiro enquanto ela acompanhava o marido, com a legenda: “Acompanhando o marido”.

Apesar do susto, Poliana Rocha garantiu que o cantor sertanejo segue bem. A internação foi uma medida preventiva para garantir a recuperação completa de Leonardo após o episódio de desidratação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Wagner Moura disputa Globo de Ouro 2026 por ‘O Agente Secreto’

Lista de indicados foi divulgada nesta segunda-feira (8) pela organização; cerimônia ocorrerá em Los Angeles.

08.12.25 11h06

PEDIDO

Pai de Isabel Veloso pede orações pela influenciadora internada em estado grave

Influenciadora está internada desde 27 de novembro após piora respiratória e intubação

08.12.25 10h28

FAMOSOS

Alane Dias homenageia costureiros em look do primeiro ensaio de rua da Grande Rio para Carnaval 2026

Vídeo sambando no ensaio rendeu elogios e grande interação dos seguidores da atriz

08.12.25 9h40

TORCIDA

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

07.12.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

PEDIDO

Pai de Isabel Veloso pede orações pela influenciadora internada em estado grave

Influenciadora está internada desde 27 de novembro após piora respiratória e intubação

08.12.25 10h28

tragédia

'Profunda dor', afirmam Chitãozinho e Xororó após morte de irmão em acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PFR), o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt

07.12.25 21h17

TORCIDA

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

07.12.25 9h00

FAMOSOS

Alane Dias homenageia costureiros em look do primeiro ensaio de rua da Grande Rio para Carnaval 2026

Vídeo sambando no ensaio rendeu elogios e grande interação dos seguidores da atriz

08.12.25 9h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda