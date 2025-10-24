VÍDEO: Zé Felipe gera polêmica ao aparecer dirigindo com filho no colo

O cantor Zé Felipe causou polêmica nas redes sociais nesta sexta-feira (24/10) ao compartilhar um vídeo em que aparece dirigindo com o filho caçula, José Leonardo, de um ano, no colo. Nas imagens, o artista surge cantando uma música de sua namorada, Ana Castela, enquanto brinca movimentando o volante do carro com apenas uma mão.

O vídeo rapidamente viralizou e dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto alguns seguidores criticaram a postura do cantor, classificando-a como imprudente, outros defenderam que a situação ocorreu dentro de um condomínio, minimizando o risco à criança.

“Zé Felipe não estava em via pública e sim no condomínio onde mora, onde a velocidade permitida é de 20 km/h”, informou a assessoria do cantor ao portal Metrópoles, em nota sobre a repercussão.

Nas imagens, Zé Felipe chega a brincar com o filho, fazendo tremidas no volante e movimentos rápidos, o que gerou comentários de preocupação entre internautas.