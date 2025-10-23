Zé Felipe proibiu os filhos de viajarem com Virgínia para ver Vini Jr. em Madrid? Entenda a polêmica

A possível viagem de Virgínia Fonseca a Madrid, na Espanha, tem gerado burburinho nas redes sociais e levantado especulações sobre o envolvimento da influenciadora com o jogador Vinícius Jr.. De acordo com o colunista Lucas Pasin, a empresária e apresentadora deve embarcar nos próximos dias para reencontrar o atacante do Real Madrid, e estaria cogitando levar os três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A informação rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados entre fãs e curiosos, principalmente após rumores de que o cantor Zé Felipe, ex-marido de Virgínia e pai das crianças, teria proibido a viagem dos filhos. No entanto, fontes próximas ao cantor negam qualquer tipo de veto e afirmam que ele não impôs restrições à viagem da ex-esposa.

Segundo pessoas ligadas ao ex-casal, Zé Felipe teria deixado a decisão inteiramente nas mãos de Virgínia. O artista, que atualmente namora a sertaneja Ana Castela, teria demonstrado tranquilidade sobre a possível viagem internacional dos filhos, reforçando que o mais importante é o bem-estar das crianças.

“Eles vêm tentando manter uma maturidade e reafirmando que um deseja a felicidade do outro. O bem maior deles é a felicidade dos filhos. Criam muita coisa, mas eles nunca implicaram com o novo relacionamento um do outro”, afirmou uma fonte próxima em conversa com a coluna.

Fontes garantem ainda que Zé Felipe e Virgínia têm mantido uma convivência amigável, mesmo após o término. Os dois devem, inclusive, se reencontrar nesta quinta-feira (23), durante a festa de aniversário de três anos de Maria Flor, que promete ser uma comemoração luxuosa. Ana Castela, por sua vez, não participará do evento por estar em Portugal cumprindo agenda profissional.

De acordo com informações publicadas pelo portal Leo Dias, Virgínia Fonseca teria reservado o fim de outubro para a nova viagem à Europa. O roteiro incluiria uma passagem por Madrid, onde ela deve se encontrar novamente com Vini Jr., e depois uma escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para compromissos profissionais.

Apesar das especulações, Virgínia ainda não confirmou oficialmente a viagem.