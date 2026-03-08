BBB 26: Luciano Huck 'invade' área da casa como dummy

Luciano Huck conheceu os bastidores da produção do BBB 26 em matéria exibida durante o Domingão Com Huck deste domingo, 8. Em determinado momento, ele chegou a se vestir como um "dummy" (auxiliares da organização do programa) e pulou na piscina da casa.

O apresentador foi acompanhado pelo apresentador Tadeu Schmidt em sua visita. Apesar de não ter feito contato com os participantes, chegou a vê-los de perto através dos espelhos que permitem a gravação e até brincou fingindo que "tocaria" a mão de uma pessoa através do espelho.

Em seguida, em clima bem-humorado, os humoristas Rafael Portugal e Ed Gama o desafiam a pular na piscina do BBB 26. Ele pede uma roupa de "dummy" à produção e combina um sinal para "provar" aos colegas que seria de fato ele na piscina. A imagem corta para um dummy entrando na casa e na piscina, para depois fazer o gesto combinado.