Angélica explica ausência no 'Melhores do Ano' de Luciano Huck

O tradicional Melhores do Ano, exibido dentro do Domingão com Huck, foi ao ar neste domingo 29, em transmissão ao vivo, celebrando os destaques da programação da TV Globo.

Como de costume, a cerimônia reuniu artistas, profissionais e produções que se destacaram ao longo do ano na emissora, em uma noite marcada por homenagens e reencontros. Apesar do clima festivo, uma ausência chamou atenção do público, a apresentadora e esposa de Luciano não compareceu ao evento.

'Eu gosto de ver em casa'

Angélica explicou sua ausência por meio das redes sociais, revelando que preferiu acompanhar tudo de um jeito mais tranquilo.

Segundo ela, a escolha foi pessoal, assistir à premiação de casa, em um ambiente confortável e ao lado de pessoas próximas.

Em tom descontraído, Angélica contou que estava acompanhando a cerimônia de pijama, reforçando que gosta desse tipo de experiência mais intimista.

A fala também demonstrou apoio ao marido e à premiação, destacando o carinho pelos colegas envolvidos no evento.

Filhos de Luciano Huck chamam atenção na plateia

Na plateia, quem roubou a cena foram os filhos de Luciano Huck e Angélica: Joaquim, Benício e Eva.

A presença dos três reforçou o clima familiar da premiação, especialmente por se tratar de um dos momentos mais importantes do programa comandado pelo pai.