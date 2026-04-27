TV Liberal inicia comemorações de 50 anos ao vivo no Bom Dia Pará

No dia 27 de abril de 1976, a TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará, realizou a sua primeira transmissão. Fundada por Romulo Maiorana, a emissora consolidou-se como uma das principais potências de comunicação da região Norte. A celebração de meio século de atividade motivou diversas homenagens ao longo do último mês e, na data oficial da fundação, as comemorações tiveram início nas primeiras horas do dia.

Linomar Bahia, de 91 anos, diretor de Implantação da TV Liberal em 1976, participou da abertura da programação comemorativa durante o telejornal Bom Dia Pará nesta segunda-feira (27). O profissional esteve presente no primeiro momento de celebração ao vivo da data.

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O Bom Dia Pará foi apresentado ao vivo nos estúdios da TV Liberal e no Ver-o-Peso, com Fábia Sepêda e Abner Luiz ao lado de torcedores de Remo e Paysandu. Além disso, o parabéns sincronizado entre os dois ambientes foi realizado pelos apresentadores.

A apresentadora também participou de um café da manhã na residência de telespectadores.

“Foi um jornal de recordação e reconhecimento. Revivemos a história da emissora por quem a construiu desde o início e valorizamos o telespectador que todos os dias nos acompanha no seu café da manhã, do seu trabalho, da sua rotina. Esse dia relembra a importância da emissora e como até hoje ela é impactante para a sociedade. Fazer parte disso me faz entender a minha responsabilidade com o telespectador, com a notícia. É esse compromisso que me faz acordar todos os dias na madrugada. Que possamos continuar fazendo história”, disse Fábia.

A profissional começou na TV Liberal em 2019, como produtora. No ano seguinte, se tornou repórter e, em 2024, se tornou apresentadora.