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Justiça bloqueia R$ 1 milhão de Gato Preto após denúncia de violência doméstica contra Bia Miranda

O influenciador também tem denúncias por duas tentativas de homicídio doloso em um acidente de trânsito. Bia Miranda também recebeu proposta de multa de R$ 150 mil por omissão de socorro no episódio do acidente

O Liberal
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O relacionamento entre a influenciadora Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, o Gato Preto, foi marcado por idas e vindas, polêmicas e denúncias graves. Após um namoro conturbado e o nascimento de uma filha, o casal se separou em 2025 (Reprodução)

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 1 milhão das contas bancárias do influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto. A decisão judicial ocorre após o Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciar o influenciador por lesão corporal e violência doméstica contra Bia Miranda. A equipe de defesa de Sant’Anna informou ao portal Metrópoles que o valor ainda não foi retido e que aguarda acesso aos autos do processo nesta segunda-feira (27).

A denúncia do MPSP, formalizada em 30 de junho, refere-se a um episódio ocorrido em 11 de junho, em um hotel na capital paulista. De acordo com o órgão, o acusado desferiu um soco no rosto da vítima, segurou-a pelo pescoço e desferiu chutes após a queda da influenciadora ao chão. Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) registrou lesões corporais de natureza leve, e a vítima solicitou medidas protetivas contra o ex-companheiro.

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Testemunhas afirmam que o Porsche participava de um "racha" na avenida antes do acidente. Polícia também investiga consumo de álcool.

Além do caso de violência doméstica, Samuel Sant’Anna foi denunciado por duas tentativas de homicídio doloso em razão de uma colisão de trânsito ocorrida em agosto de 2025. O promotor Lucas de Mello Schaefer afirma que o influenciador conduzia um veículo Porsche sob efeito de álcool e substâncias entorpecentes, ultrapassou o sinal vermelho em velocidade acima do permitido e atingiu outro automóvel na Avenida Brigadeiro Faria Lima. O promotor sustenta que o influenciador sabia do “risco de provocar morte” e fugiu do local sem prestar assistência aos ocupantes do outro veículo, um pai e seu filho.

O passageiro do automóvel atingido sofreu fratura na mandíbula e lesões na mão e no globo ocular. Para Bia Miranda, que estava no veículo com o influenciador no momento do acidente, o Ministério Público propôs uma transação penal por omissão de socorro. A proposta prevê o pagamento de uma multa de R$ 150 mil, destinada às vítimas e a uma entidade beneficente.

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