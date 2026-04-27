Justiça bloqueia R$ 1 milhão de Gato Preto após denúncia de violência doméstica contra Bia Miranda

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 1 milhão das contas bancárias do influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto. A decisão judicial ocorre após o Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciar o influenciador por lesão corporal e violência doméstica contra Bia Miranda. A equipe de defesa de Sant’Anna informou ao portal Metrópoles que o valor ainda não foi retido e que aguarda acesso aos autos do processo nesta segunda-feira (27).

A denúncia do MPSP, formalizada em 30 de junho, refere-se a um episódio ocorrido em 11 de junho, em um hotel na capital paulista. De acordo com o órgão, o acusado desferiu um soco no rosto da vítima, segurou-a pelo pescoço e desferiu chutes após a queda da influenciadora ao chão. Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) registrou lesões corporais de natureza leve, e a vítima solicitou medidas protetivas contra o ex-companheiro.

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Além do caso de violência doméstica, Samuel Sant’Anna foi denunciado por duas tentativas de homicídio doloso em razão de uma colisão de trânsito ocorrida em agosto de 2025. O promotor Lucas de Mello Schaefer afirma que o influenciador conduzia um veículo Porsche sob efeito de álcool e substâncias entorpecentes, ultrapassou o sinal vermelho em velocidade acima do permitido e atingiu outro automóvel na Avenida Brigadeiro Faria Lima. O promotor sustenta que o influenciador sabia do “risco de provocar morte” e fugiu do local sem prestar assistência aos ocupantes do outro veículo, um pai e seu filho.

O passageiro do automóvel atingido sofreu fratura na mandíbula e lesões na mão e no globo ocular. Para Bia Miranda, que estava no veículo com o influenciador no momento do acidente, o Ministério Público propôs uma transação penal por omissão de socorro. A proposta prevê o pagamento de uma multa de R$ 150 mil, destinada às vítimas e a uma entidade beneficente.