Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda

A Justiça de São Paulo tornou réu o influenciador Samuel SantAnna da Costa, conhecido como Gato Preto, por violência doméstica contra a ex-namorada, a influenciadora Bia Miranda.

O juiz Fabio Calheiros Nascimento, da 2ª Vara Criminal, entendeu haver indícios de materialidade do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica. A reportagem tenta contato com a defesa de Gato Preto.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o caso ocorreu em 11 de junho, em um hotel de Alphaville, na Grande São Paulo. O casal, que vivia junto havia cerca de um ano no Rio de Janeiro e tinha uma filha, participava de um evento na capital paulista. Após consumir bebida alcoólica, Gato Preto teria agredido Bia Miranda com socos, chutes e agarrando-a pelo pescoço. Testemunhas relataram ter ouvido gritos e barulhos vindos do quarto.

Bia passou por exames no Instituto Médico Legal (IML), que apontaram lesões leves na região cervical, no rosto, na mão, na perna e no glúteo. Em depoimento, Gato Preto afirmou que apenas se defendeu de um soco desferido por Bia, mas o juiz considerou essa versão frágil diante do laudo pericial.

O influenciador já havia sido denunciado anteriormente por violência doméstica. Além disso, ele e Bia foram alvo de investigações sobre promoção ilegal de jogos de azar online, como o "Jogo do Tigrinho", que prometia lucros rápidos para atrair seguidores.