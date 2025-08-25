Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bia Miranda é alvo de críticas na web após reportagem do 'Fantástico' sobre acidente

Estadão Conteúdo

A exibição de uma matéria especial no Fantástico neste domingo, 24, trouxe à tona novos desdobramentos sobre o acidente envolvendo a influenciadora Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto. O conteúdo incluiu imagens inéditas do episódio ocorrido na Avenida Faria Lima, em São Paulo, na última quarta-feira, 20, e repercutiu nas redes sociais ao longo da noite.

Internautas reagiram à reportagem levantando questionamentos sobre a influência e popularidade do casal, especialmente diante dos comportamentos já exibidos por ambos nas plataformas digitais.

Além da colisão, os dois são alvos de uma investigação que apura a divulgação de jogos de azar pela internet. Em episódio anterior, Bia havia publicado vídeos em que ela e Gato Preto aparecem queimando roupas supostamente entregues por uma ex-namorada do influenciador. A influenciadora também declarou, publicamente, ter sido vítima de agressões durante o relacionamento.

O que diz a defesa de Bia Miranda

Após a exibição da reportagem, a equipe jurídica de Bia Miranda divulgou uma nota nas redes sociais. Segundo o comunicado, a influenciadora estaria colaborando com as investigações e contesta as interpretações sugeridas pela matéria.

A defesa afirma que Bia figura como vítima no episódio do acidente e nega qualquer conduta agressiva por parte dela. Ainda de acordo com o texto, as imagens apresentadas pelo programa apenas evidenciam um cenário de tumulto, sem registro de agressões por parte da influenciadora.

A nota também aborda as acusações de violência doméstica, alegando que cabe exclusivamente às autoridades competentes a apuração dos fatos.

Direito à privacidade

Os advogados defendem o direito à privacidade de Bia e destacam que as investigações da chamada Operação Desfortuna - conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e que apura crimes como lavagem de dinheiro e promoção de jogos ilegais - tramitam sob segredo de justiça. A equipe jurídica reiterou que a influenciadora tem colaborado com as autoridades e confia que sua inocência será comprovada ao longo do processo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bia Miranda

Gato Preto

acidente

SP

Fantástico

críticas
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

FIM

Bethânia e Gilda Midani se separam após oito anos de relacionamento

O ex-casal começou a se relacionar longa da exposição pública em 2017

25.08.25 8h55

TORCIDA

Paraenses Nirah e Daniel Sobral iniciam hoje a jornada no 'Estrela da Casa'

O reality musical da Globo terá a dupla como representantes do Estado do Pará

25.08.25 8h00

ENTREVISTA

Modelo paraense Carol Ribeiro fala sobre esclerose múltipla: "A vida não é só trabalho'

Modelo paraense conta como enfrentou os primeiros sintomas, o impacto do diagnóstico e as mudanças que fez na rotina após descobrir a doença neurológica

24.08.25 17h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

FIM

Bethânia e Gilda Midani se separam após oito anos de relacionamento

O ex-casal começou a se relacionar longa da exposição pública em 2017

25.08.25 8h55

TORCIDA

Paraenses Nirah e Daniel Sobral iniciam hoje a jornada no 'Estrela da Casa'

O reality musical da Globo terá a dupla como representantes do Estado do Pará

25.08.25 8h00

CONHEÇA!

Professora universitária que ganhava R$ 20 mil por mês com conteúdo adulto é suspensa

“Ganho mais com conteúdo adulto que como professora”, justificou a docente, que é doutora em Biologia

21.08.25 16h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda