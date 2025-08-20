Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Gato Preto' bate Porsche de R$ 1,5 milhão na Faria Lima e é detido

Testemunhas afirmam que o Porsche participava de um "racha" na avenida antes do acidente. Polícia também investiga consumo de álcool.

O Liberal
fonte

Samuel SantAnna, nome real do influenciador, publicou uma série de stories sobre o ocorrido (Reprodução / @gatopreetosete / Reprodução / @biamiranda)

O influenciador digital conhecido como Gato Preto foi detido pela Polícia Militar após se envolver em um acidente de trânsito com um Porsche na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo. O incidente ocorreu nesta quarta-feira (20), por volta das 6h30, e também envolveu a influenciadora Bia Miranda, que estava como passageira no veículo de luxo.

O carro de alto padrão, avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão, colidiu contra um poste e atingiu um HB20 na movimentada via paulistana. O motorista do veículo atingido foi encaminhado a uma unidade hospitalar, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado pelas autoridades.

VEJA MAIS

image Influenciador 'Gato Preto' assume culpa por nascimento prematuro da filha com Bia Miranda
Considerada neta de coração da cantora Gretchen, Bia Miranda, de apenas 21 anos, já tem outro filho, com DJ Buarque.

image Ex-namorado de Bia Miranda, 'Gato Preto' é preso enquanto gravava story: 'Você está preso'
O influenciador estava gravando conteúdo para as suas redes sociais no momento da prisão

image Bia Miranda anuncia gravidez horas após término com ex e foto em motel: 'Agora o jeito é ter'
Influenciadora passou apenas um mês com Gato Preto. Ela assumiu a relação 10 dias após terminar seu casamento com Buarque.

Após o acidente, Gato Preto foi conduzido algemado ao 14º Distrito Policial para prestar esclarecimentos. A investigação policial busca determinar se houve consumo de bebidas alcoólicas antes do ocorrido. Horas antes da colisão, os dois influenciadores haviam publicado vídeos em suas redes sociais mostrando o consumo de álcool durante uma festa.

As autoridades também apuram relatos de testemunhas que afirmam que o Porsche participava de um "racha" na avenida antes do acidente. O caso está sendo investigado pelo 14º DP, que examina possíveis crimes de direção sob efeito de álcool e abandono de vítima.

De acordo com informações da CBN, testemunhas relataram que os ocupantes do Porsche deixaram o local sem prestar socorro à vítima. Vídeos obtidos pela reportagem mostram pessoas retirando objetos do interior do veículo danificado e posteriormente embarcando em outro carro branco, que saiu antes da chegada dos policiais.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acompanhou o fluxo de veículos na região após o incidente. Motoristas e ciclistas reduziram a velocidade ao passar pelo local para observar os destroços resultantes da colisão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bia Miranda

Gato Preto

acidente

SP
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INFECÇÃO

Alok passa por problema de saúde e vai parar no hospital

Apesar de não detalhar a causa da infecção, ela tranquilizou os fãs ao afirmar que o artista está se recuperando bem.

20.08.25 12h44

AGENDA

Pela primeira vez em Belém, Lagum traz turnê de novo álbum; ingressos já estão disponíveis

Após lançar seu mais recente álbum em maio, a banda se apresenta pela primeira vez na capital paraense

20.08.25 11h49

RELAÇÃOP

Paraense que ensina mulheres a conquistarem gringos, revela convite de reality americano de casal

Ariadne Landrum, que é casada com um americano, tem ebook com passo a passo de conquista mesmo pessoa seja ‘morta de put@’.

20.08.25 10h02

É HOJE

‘Pssica’, gravada em Belém e Marajó, estreia na Netflix e destaca os dramas vividos nos rios do Pará

A série, dirigida por Quico e Fernando Meirelles, entra no catálogo do streaming em 190 países

20.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

É HOJE

‘Pssica’, gravada em Belém e Marajó, estreia na Netflix e destaca os dramas vividos nos rios do Pará

A série, dirigida por Quico e Fernando Meirelles, entra no catálogo do streaming em 190 países

20.08.25 8h00

RELAÇÃOP

Paraense que ensina mulheres a conquistarem gringos, revela convite de reality americano de casal

Ariadne Landrum, que é casada com um americano, tem ebook com passo a passo de conquista mesmo pessoa seja ‘morta de put@’.

20.08.25 10h02

INFECÇÃO

Alok passa por problema de saúde e vai parar no hospital

Apesar de não detalhar a causa da infecção, ela tranquilizou os fãs ao afirmar que o artista está se recuperando bem.

20.08.25 12h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda