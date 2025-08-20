'Gato Preto' bate Porsche de R$ 1,5 milhão na Faria Lima e é detido

O influenciador digital conhecido como Gato Preto foi detido pela Polícia Militar após se envolver em um acidente de trânsito com um Porsche na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo. O incidente ocorreu nesta quarta-feira (20), por volta das 6h30, e também envolveu a influenciadora Bia Miranda, que estava como passageira no veículo de luxo.

O carro de alto padrão, avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão, colidiu contra um poste e atingiu um HB20 na movimentada via paulistana. O motorista do veículo atingido foi encaminhado a uma unidade hospitalar, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado pelas autoridades.

Após o acidente, Gato Preto foi conduzido algemado ao 14º Distrito Policial para prestar esclarecimentos. A investigação policial busca determinar se houve consumo de bebidas alcoólicas antes do ocorrido. Horas antes da colisão, os dois influenciadores haviam publicado vídeos em suas redes sociais mostrando o consumo de álcool durante uma festa.

As autoridades também apuram relatos de testemunhas que afirmam que o Porsche participava de um "racha" na avenida antes do acidente. O caso está sendo investigado pelo 14º DP, que examina possíveis crimes de direção sob efeito de álcool e abandono de vítima.

De acordo com informações da CBN, testemunhas relataram que os ocupantes do Porsche deixaram o local sem prestar socorro à vítima. Vídeos obtidos pela reportagem mostram pessoas retirando objetos do interior do veículo danificado e posteriormente embarcando em outro carro branco, que saiu antes da chegada dos policiais.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acompanhou o fluxo de veículos na região após o incidente. Motoristas e ciclistas reduziram a velocidade ao passar pelo local para observar os destroços resultantes da colisão.