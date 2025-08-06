Ex-namorado de Bia Miranda, 'Gato Preto' é preso enquanto gravava story: 'Você está preso'

O influenciador Samuel Sant'Anna, também conhecido como "Gato Preto", é ex-namorado da criadora de conteúdo adulto Bia Miranda e foi preso durante uma gravação de um vídeo para as suas redes sociais. Ele tinha um mandado de prisão a ser cumprido, mas o motivo ainda não foi revelado.

A prisão do influenciador aconteceu em São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (06/08). No momento da gravação, antes de ser interrompida, é possível ouvir um homem falar: "Samuel, encosta aí. Mão na parede. Você está preso!". Ele foi detido e conduzido até uma delegacia.

VEJA MAIS

Depois do acontecido, ele não voltou a usar as redes sociais. A assessoria de Samuel Sant'Anna se manifestou por meio de nota e afirmou que as causas continuam sendo apuradas: “Na noite de terça-feira, 05/08, o influenciador Samuel Sant'Anna da Costa, mais conhecido como Gato Preto, foi detido pelas autoridades na zona sul de São Paulo, por motivos que ainda estão sendo apurados. Reforçamos nosso compromisso com a transparência e o respeito ao público, e informamos que, assim que houver informações confirmadas e seguras, faremos uma nova atualização. Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que evitem julgamentos precipitados até que todos os detalhes sejam devidamente esclarecidos”.

Gato Preto já tinha sido preso?

Samuel Santana já tinha sido preso após denúncia da ex-namorada, Bia Miranda, por violência doméstica.

Ao portal Leo Dias, a ex-companheira do influenciador, Nicoly Rodrigues, comentou que o motivo da detenção pode ser referente ao atraso no pagamento de pensão alimentícia, no valor de R$ 750. Apesar disso, ela desconfia que a detenção pode ser falsa: "Samuel é capaz de fazer tudo por fama". O que a fez pensar nisso foi a ausência de seguranças que sempre estão com o influenciador.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)