Bia Miranda perde filho com Gato Preto; saiba o motivo

A influenciadora e ex-participante de "A Fazenda", Bia Miranda, compartilhou com seus seguidores na manhã desta quinta-feira (17) que sofreu um aborto espontâneo. Recentemente, Bia havia anunciado sua gravidez com Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto.

A influenciadora revelou durante sua participação no programa "Rancho do Maia" que sofreu um aborto espontâneo. A ex Fazenda foi questionada por Carlinhos Maia sobre a situação e decidiu compartilhar detalhes do ocorrido. Segundo Bia, ela consultou um médico que informou que o feto apresentava uma má formação, o que aumentava as chances de uma perda natural.

VEJA MAIS

Durante a conversa, Bia foi questionada por Carlinhos Maia sobre a situação e decidiu expor os detalhes do ocorrido. Ela contou que consultou um médico, que informou que o feto apresentava má formação, aumentando as chances de uma perda natural.

"Não teve essa história de tirar não, né Bia?", indagou Carlinhos. Em resposta, Bia explicou: "Eu queria muito. Só que quando fui à médica, ela disse que eu iria perder naturalmente. E realmente, acabei perdendo."

Bia também mencionou que, no início da gravidez, não estava certa sobre a decisão de ter o bebê: "Eu queria muito tirar, porque não queria ter filho dele, nem nada do tipo." Contudo, ao receber a notícia da médica sobre a condição do feto, ela aceitou o que estava por vir.

Bia Miranda já é mãe de Kaleb, que tem apenas quatro meses e é fruto de um relacionamento anterior com DJ Buarque.