Bia Miranda anuncia gravidez horas após término com ex e foto em motel: 'Agora o jeito é ter'

Bia Miranda, neta de Gretchen, anunciou estar grávida. Ela deu a notícia na noite deste domingo (29), horas após o término do relacionamento com Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto.

A ex-reality usou seu novo perfil no Instagram para falar sobre a gravidez. Tudo ocoreu algumas horas antes, que o seu então namorado Gato Preto, anunciou o término com a influenciadora e postou foto em um motel com outra mulher.

Bia e o ex passaram cerca de um mês juntos.

O anúncio do término foi feito por Gato Preto por meio das redes sociais.

"Agora eu conheci essa personalidade dele", comentou Bia.

Com a exposição e o término conturbado, Bia aproveitou para anunciar a gravidez e afirmar que "o mundo não vai acabar".

"Que bom que não dependo de homem para nada", disse.

Gato Preto pronunciou sobre a gravidez: "Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor mano", escreveu.

"Tentei conversar, mas tudo acaba em briga", acrescentou.

Bia já é mãe de Kaleb, uma criança de 3 meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Buarque. Inclusive, a relação com Gato Preto começou no final de agosto, apenas dez dias depois de a influenciadora oficializar o término com o pai do seu primeiro filho. Os dois estavam juntos há 1 ano e 5 meses.