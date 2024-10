Gato Preto ironiza gravidez de Bia Miranda após influencer insinuar aborto: ‘O homem é o culpado’

Após Bia Miranda anunciar que está grávida do seu segundo filho, fruto do relacionamento com o influenciador digital Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, o pai da criança decidiu usar também as redes sociais, nesta segunda-feira (30/09), para colocar a gravidez da ex- A Fazenda em xeque. Samuel disse duvidar da gestação da Bia depois dela revelar que queria abortar o filho. Ela já é mãe de Kaleb, de três meses.

“Ela disse que está grávida, não sei se está! Ela falou que não estava, agora ela está. Ela estava com uns papos de tirar e não querer ter, e no final o homem é o culpado. Mandou mensagem dizendo que não quer ter a criança, mas não vou responder. Pode me xingar, mas eu não vou responder”, disse ele nos Stories.

Samuel revelou que estava confuso e com a cabeça ‘a mil’ após a notícia. Semanas atrás, o influenciador contou que chegou conversar Bia Miranda, perguntando como ela estava e a influencer não compartilhou que suspeitava da gravidez. “Não é só porque desceu [a menstruação] que ela não estava grávida. Agora, não sei se está mesmo”, continuou.